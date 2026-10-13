Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026: fecha, sede y participantes

Entérate todo lo que hay que saber sobre la definición del título de esta temporada.

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados del año: la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Esta temporada, con la participación de clubes de los más poderosos del continente, ha crecido en rating y en prestigio. Se viene una definición apasionante del segundo torneo internacional más importante de la CONMEBOL.

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La Confederación repetirá el formato que ya ha quedado instalado en las últimas ediciones: la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará a partido único en sede neutral. En otros tiempos, el campeón continental se definía a través de una serie de ida y vuelta, una en cada cancha de los finalistas, pero esa época ya ha quedado años atrás.

Fecha y hora de la final de la Copa Sudamericana 2026:

El compromiso decisivo tiene día confirmado y se jugará el próximo sábado 21 de noviembre, justo una semana antes de la gran final de la Copa Libertadores. Aquel partido todavía no tiene horario definido, que será revelado una vez que se conozcan ambos finalistas. De todos modos, se viene utilizando últimamente la franja de las 17.00 horas.

Sede y estadio de la final de la Copa Sudamericana 2026:

El encuentro por el título tendrá como escenario al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Este recinto es el habitual hogar del Junior de Barranquilla y allí también suele jugar sus partidos la Selección Colombiana. El establecimiento tiene una capacidad para casi 50 mil espectadores.

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La final se celebrará en suelo colombiano [Foto: Getty]

Participantes de la final de la Copa Sudamericana 2026:

El evento deportivo que organizará la CONMEBOL aún no tiene clasificados listos, pero ya existen cuatro aspirantes para dos lugares:

Boca Juniors (ARG) o Vasco Da Gama (BRA)

(ARG) o (BRA) Montevideo City Torque (URU) o Atlético Mineiro (BRA)

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Estos dos son los emparejamientos de semifinales de esta edición, y los vencedores de cada llave sacarán boleto a la gran final continental en Barranquilla.