Este martes 9 de septiembre se disputan cinco partidos por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Hay dos de ellos que tienen suma importancia porque son dos en los que están involucrados Venezuela y Bolivia, las dos que todavía juegan por algo.

Ambas selecciones se disputan la posibilidad de jugar el repechaje por el Mundial 2026. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya clasificaron a la Copa del Mundo y solo queda una plaza para el repechaje, la cual será para Venezuela o Bolivia.

¿Qué pasa si igualan en puntos?

En la previa al comienzo de los partidos, Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia 17. Hay un escenario factible en el que ambas selecciones queden igualadas en puntos y en ese caso entran los criterios de desempate de Conmebol para definir al equipo que dispute el repechaje por el Mundial 2026.

Más allá de que hay varios criterios de desempate, el primero que se considera es la “mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados”. Y en este sentido Venezuela tiene una mejor diferencia de manera considerable (-7 por el -19 de Bolivia actual).

Venezuela le ganó a Bolivia en junio (Getty Images)

Es decir que, si igualan en puntos, Venezuela estará en el repechaje porque para que queden empatados la Vinotinto tiene que perder con Colombia y Bolivia empatar con Brasil, por lo que la Verde no lograría disminuir esa gran cantidad de goles entre ambas selecciones.

Bolivia participó en tres ocasiones de un Mundial (1930, 1950 y 1994), mientras que Venezuela nunca jugó una Copa del Mundo y busca conseguir este hecho histórico. Aunque una de las dos primero tendrá que pasar por el repechaje para ganarse su lugar.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas