Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos? Los criterios de desempate de las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela y Bolivia buscan llegar al repechaje por un lugar en el Mundial 2026. Cuál selección clasificaría si empatan en puntos.

Por Patricio Hechem

Venezuela y Bolivia buscan llegar al repechaje por el Mundial 2026
© Getty ImagesVenezuela y Bolivia buscan llegar al repechaje por el Mundial 2026

Este martes 9 de septiembre se disputan cinco partidos por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Hay dos de ellos que tienen suma importancia porque son dos en los que están involucrados Venezuela y Bolivia, las dos que todavía juegan por algo.

Ambas selecciones se disputan la posibilidad de jugar el repechaje por el Mundial 2026. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya clasificaron a la Copa del Mundo y solo queda una plaza para el repechaje, la cual será para Venezuela o Bolivia.

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

ver también

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

¿Qué pasa si igualan en puntos?

En la previa al comienzo de los partidos, Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia 17. Hay un escenario factible en el que ambas selecciones queden igualadas en puntos y en ese caso entran los criterios de desempate de Conmebol para definir al equipo que dispute el repechaje por el Mundial 2026.

Publicidad

Más allá de que hay varios criterios de desempate, el primero que se considera es la “mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados”. Y en este sentido Venezuela tiene una mejor diferencia de manera considerable (-7 por el -19 de Bolivia actual).

Venezuela le ganó a Bolivia en junio (Getty Images)

Venezuela le ganó a Bolivia en junio (Getty Images)

Es decir que, si igualan en puntos, Venezuela estará en el repechaje porque para que queden empatados la Vinotinto tiene que perder con Colombia y Bolivia empatar con Brasil, por lo que la Verde no lograría disminuir esa gran cantidad de goles entre ambas selecciones.

Publicidad

Bolivia participó en tres ocasiones de un Mundial (1930, 1950 y 1994), mientras que Venezuela nunca jugó una Copa del Mundo y busca conseguir este hecho histórico. Aunque una de las dos primero tendrá que pasar por el repechaje para ganarse su lugar.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana
Selección Mexicana

La jugada inesperada de Aguirre con Fidalgo que podría cambiar todo en la Selección Mexicana

El campeón de la Eurocopa que pudo llegar a Pumas UNAM: "No se concretó"
Pumas de la UNAM

El campeón de la Eurocopa que pudo llegar a Pumas UNAM: "No se concretó"

¿Por qué no juega Neymar en Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Neymar en Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

Qué pasa si Bolivia pierde, empata o gana con Brasil
Conmebol

Qué pasa si Bolivia pierde, empata o gana con Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo