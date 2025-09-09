Qué pasa si Venezuela pierde, empata o gana con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela recibe este martes 9 de septiembre a Colombia en el Estadio Monumental de Maturin por un duelo clave por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La Vinotinto tiene la esperanza de clasificar al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Fernando Batista viene de perder por 3-0 ante Argentina el jueves pasado, pero Venezuela sigue dependiendo de sí misma para al menos llegar al repechaje. A continuación, los escenarios de la Vinotinto de cara al partido ante Colombia.

¿Qué pasa si Venezuela pierde con Colombia?

Si Venezuela pierde este martes con Colombia, todo dependerá del resultado del partido entre Bolivia y Brasil. Si la Verde gana, la Vinotinto quedaría afuera del repechaje, pero si empata o pierde con la Canarinha entonces el equipo de Fernando Batista estará en el repechaje.

¿Qué pasa si Venezuela empata con Colombia?

Si Venezuela empata este martes con Colombia, la Vinotinto logrará llegar al repechaje salvo que Bolivia le gane a Brasil en El Alto porque en la previa solo los separa un punto. Si la Verde empata o pierde, el equipo de Fernando Batista estará en el repechaje.

¿Qué pasa si Venezuela le gana a Colombia?

Si Venezuela le gana este martes a Colombia, la Vinotinto se asegurará la clasificación al repechaje pensando en ganar una plaza para el Mundial 2026. Venezuela nunca jugó una Copa del Mundo y sueña con eso.