El crack del 'Timão' no disputará un duelo clave ante el 'Canalla' esta noche. La razón de su ausencia.

Rosario Central y Corinthians abrirán esta noche una apasionante serie de octavos de final, cuando se enfrenten en Santa Fé en un juego espectacular de la Copa Libertadores 2026. Argentinos y brasileños, mano a mano por los primeros noventa minutos de una llave que promete ser de las más atractivas de los últimos tiempos.

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En la previa del encuentro de este jueves, al conocerse las formaciones del partido, se destacó como sorpresa la ausencia de Yuri Alberto, la gran figura del ‘Timão’. El crack y goleador del cuadro visitante no sólo no aparece entre los titulares del Corinthians, sino que tampoco estará en el banco de suplentes ante Rosario Central.

En esta oportunidad, Yuri Alberto se perderá el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ya que arrastra una lesión muscular desde hace dos semanas. El atacante de 25 años sufrió el percance en un cruce ante Paranaense por el Brasileirao, fue reemplazado a la media hora de juego en camilla y causó baja.

El momento de la lesión de Yuri Alberto [Foto: Getty]

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Luego de haber sido sustituido en aquella ocasión y con esta ausencia ante Rosario Central, el delantero no jugará por cuarto partido consecutivo. No había estado contra Inter en Copa de Brasil y ante Bragantino, y hoy no será parte del encuentro de Corinthians por Copa Libertadores 2026. Yuri Alberto intentará llegar a la revancha.

Además de Yuri Alberto, Corinthians presenta otras dos ausencias importantes en la alineación: Memphis Depay y Jesse Lingard no están en el once inicial para la ida de octavos. En el caso del neerlandés, dejó de pertenecer a la institución a causa de un conflicto con la directiva, y el británico está entre las alternativas del banquillo visitante.

El cruce entre Central y Corinthians se jugará HOY jueves 13 de agosto, en el estadio Gigante de Arroyito, a las 18.30 hora CDMX, por la ida de octavos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro contará con la transmisión en directo en México, por televisión de la pantalla de ESPN 3, y en forma online, de Pluto TV y Disney+ Premium.