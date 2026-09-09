El cuadro visitante no podrá usar a su goleador para la ida de cuartos de final. ¿Qué le sucedió?

Es noche de Copa Libertadores en Buenos Aires con la participación del cuatro veces campeón: Estudiantes de La Plata abrirá una apasionante serie de cuartos de final. Del otro lado habrá un rival que también conoce cuánto pesa el trofeo del torneo, el Corinthians, que viene de llevarse puesto a otro club argentino en la fase anterior.

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El encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 será un duelo atípico ya que los dos equipos llegan con bajas importantes para este desafío. El ‘Pincha’ posee tres ausencias, mientras que el ‘Timao’ llega sin ¡siete! de sus mejores jugadores en la delegación que viajó a La Plata para visitar el Estadio UNO.

Dentro de la decena de futbolistas que se perderán el cruce de esta noche, el ausente más destacado es Yuri Alberto, goleador del Corinthians, que no jugará ante Estudiantes. El determinante centrodelantero del cuadro brasileño no solo no aparecerá en el once titular sino que directamente no forma parte de la convocatoria oficial.

Yuri Alberto es baja para la visita a Argentina [Foto: Getty]

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El atacante del conjunto alvinegro está atravesando la etapa final de la recuperación de una ruptura parcial de la fibrosis del músculo posterior de la coxa derecha. Ese cuadro comenzó como una simple lesión muscular; sin embargo, en un entrenamiento luego apareció una fibrosis que complicó su pronto regreso.

De esta manera, no solo Yuri Alberto quedó fuera del partido de ida entre Estudiantes y Corinthians, sino que está prácticamente descartado para la vuelta de cuartos de final. Argentinos y brasileños definen el boleto a semifinales de la Copa Libertadores 2026, y la visita no tendrá a su principal arma ofensiva para marcar goles.

La pérdida de Yuri Alberto para el comienzo de la serie ante Estudiantes se suma a que no tendrán a André Ramalho, Raniele, André Luiz, Vitinho, Zakaria Labyad y Kayke Ferrari. Corinthians no tendrá un desafío sencillo hoy por la Copa Libertadores 2026 ante un rival que no posee a Tiago Palacios ni Lucas Alario, además de Tomás Palacios.