El crack neerlandés es el gran ausente en la formación del 'Timão' ante el 'Canalla'. ¿Qué le ocurrió?

Corinthians y Rosario Central le darán este jueves un cierre a una serie de las más prometedoras de argentinos vs. brasileños de los últimos tiempos en torneos CONMEBOL. En São Paulo, se medirán frente a frente en el marco del duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, donde uno pasará y otro será eliminado.

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El ‘Timão’ y el ‘Canalla’ llegan a este choque decisivo tras no haberse sacado diferencias en el primer juego: la ida finalizó 0-0 en Argentina, y la verdad se sabrá hoy en Brasil. En caso de un empate, los octavos de final se definirán a través de una tanda de penales, pero si hay un ganador en los noventa, ese equipo clasificará.

En la previa del juego de esta noche en suelo brasileño, en las alineaciones para el partido hay una llamativa ausencia: la de Memphis Depay. La máxima estrella del Corinthians no aparece entre los once iniciales del conjunto local para recibir a Rosario Central en la vuelta de octavos. Los fans se sorprendieron al no ver al delantero neerlandés.

Depay ya fue campeón con Corinthians [Foto: Getty]

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Lo cierto es que el talentoso atacante está inactivo desde hace casi dos meses: su último partido jugado fue el 26 de junio por la Copa del Mundo. Desde entonces, dos situaciones lo mantuvieron al margen, que fueron las vacaciones post-Mundial y el fin de su contrato. Sin embargo, finalmente llegó a un acuerdo y renovó con el club.

Ahora bien, como el arreglo económico entre Memphis Depay y Corinthians se dio recién la semana pasada, el goleador tuvo muy pocos entrenamientos previo a Rosario Central. En los siete partidos que jugó su equipo en lo que va del semestre no fue parte de ninguno, y físicamente sintió ese parate futbolístico y lo tiene que recuperar.

De esa manera, más allá del peso específico que implica su presencia, el neerlandés será suplente esta noche ante Central, en la vuelta de la Copa Libertadores 2026. Según GE Globo, pese a tal situación, está estipulado que Memphis Depay juegue “30 o 45 minutos” según lo considere necesario el DT de Corinthians. ¿Podrá marcar diferencias?