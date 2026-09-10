Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Flamengo por la Copa Libertadores: canales de TV y streaming

Independiente del Valle y Flamengo se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle y Flamengo se enfrentan este jueves 10 de septiembre por el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la CONMEBOL Copa Libertadores 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito y comienza a partir de las 18:30hs (Ciudad de México).

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Este choque promete emociones de principio a fin, reeditando una de las rivalidades internacionales más interesantes de los últimos años en el fútbol sudamericano. El conjunto ecuatoriano buscará sacar provecho de las condiciones geográficas de Quito para conseguir un resultado positivo que le permita viajar con tranquilidad a la vuelta en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Independiente del Valle y Flamengo de este jueves 10 de septiembre por la Copa Libertadores se puede ver en México a través de la señal de ESPN 2 en televisión de paga y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

México: ESPN 2 y Disney+ Premium

ESPN 2 y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: Fox Sports y Disney+ Premium

Fox Sports y Disney+ Premium Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Independiente del Valle llega a esta instancia tras mostrar una versión sólida tanto en el torneo local como en las rondas previas de la competición sudamericana. El Matagigantes pretende imponer la dinámica de su joven plantel y la efectividad que suele caracterizarlo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Por su parte, Flamengo se presenta en suelo ecuatoriano con la etiqueta de candidato y la intención de mantener el orden defensivo en los más de 2.800 metros de altitud. El cuadro Rubro-Negro confía en el jerárquico nivel de su plantilla para dar el primer golpe en la eliminatoria antes de definir la serie ante su gente en el Maracaná.

En sintesis

Independiente del Valle y Flamengo juegan hoy la ida de cuartos de la Copa Libertadores.

juegan hoy la ida de cuartos de la Copa Libertadores. Estadio Olímpico Atahualpa alberga el duelo a las 18:30 horas de México.

alberga el duelo a las 18:30 horas de México. ESPN 2 y Disney+ Premium transmiten en vivo el encuentro para todo México.