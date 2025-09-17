El Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario de un encuentro espectacular este miércoles por la noche, cuando se enfrente River Plate y Palmeiras, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. A continuación, descubre los once iniciales de ambos equipos para el choque internacional de la fecha.

El ‘Millonario’ alcanzó esta instancia luego de dejar en el camino a Libertad de Paraguay en la ronda pasada de la competencia, en una serie reñida que se definió desde los doce pasos. Por su parte, el ‘Verdao’ llegó a esta fase tras eliminar a Universitario de Perú en la última doble presentación, en una holgada serie que sentenció con una goleada en la ida y resolvió en la vuelta.

La alineación confirmada de River Plate ante Palmeiras:

Franco Armani .

. Gonzalo Montiel .

. Paulo Díaz .

. Juan Carlos Portillo .

. Lautaro Rivero .

. Marcos Acuña .

. Ignacio Fernández .

. Enzo Pérez .

. Kevin Castaño .

. Sebastián Driussi .

. Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

La alineación confirmada de Palmeiras ante River Plate:

Weverton .

. Khelvin .

. Gustavo Gómez .

. Murilo .

. Joaquín Piquerez .

. Aníbal Moreno .

. Lucas Evangelista .

. Andreas Pereira .

. Felipe Anderson .

. José Manuel López .

. Vitor Roque.

DT: Abel Ferreira.

River y Palmeiras se reencuentran tras cuatro ediciones [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025?

El partido River Plate vs. Palmeiras se llevará a cabo HOY miércoles 17 de septiembre, con sede en el Estadio Vespucio Liberti (Monumental), a partir de las 18.30 horas del Centro de México -21.30 hora local-, por el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

¿Qué canal transmite River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025?

El partido River Plate vs. Palmeiras se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por televisión a través de la señal de ESPN 2, y de manera online, vía streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium. Son las únicas dos pantallas que pasarán el enfrentamiento argentino-brasileño en el país.