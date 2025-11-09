En un año donde a River Plate no le sale nada como ha esperado y donde la fortuna tampoco lo acompaña, se le ha sumado otra mala noticia: Maxi Meza sufrió una gravísima lesión y, a la espera del parte médico oficial, será baja por un largo tiempo en el ‘Millonario’, luego de protagonizar un momento muy delicado en el Superclásico de Argentina.

A los 30 minutos del primer tiempo del encuentro ante Boca Juniors, el mediocampista ‘se rompió solo’, sin recibir ninguna infracción ni contacto de un rival. Esperando recibir un balón cruzado, Meza comenzó a correr por la pelota, pero antes de controlar se patinó, pisó mal y sintió la lesión sufrida, solicitando de inmediato la atención de los médicos.

Ninguno de los doctores tuvo que comunicarle nada al ex Rayados, que en el momento mismo se dio cuenta que lo peor le acababa de suceder. En segundos pidió el cambio mientras lloraba tendido en el suelo, sin poder moverse del terreno de juego. Así, por no poder pisar del dolor, tuvo que ser retirado en camilla del campo por el carrito.

