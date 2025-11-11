A la competitividad que se ha generado en los últimos tiempos en la tabla de posiciones de la Liga MX, otra de las disputas que se ha vuelto mucho más atractiva en el futbol mexicano es la pelea por el título de goleo entre los artilleros del torneo. Actualmente, el campeonato posee delanteros de primer nivel que le dan un condimento adicional a la definición del certamen.

Como si con los ‘killers’ del presente no fuese suficiente, un nuevo contendiente se acerca a sumarse a la discusión: Miguel Ángel Borja tendría un principio de acuerdo para aterrizar en la Primera División de México. En las últimas horas, una fuente muy cercana al colombiano filtró novedades de su futuro y arrojó una revelación que nadie tenía en el radar sobre el atacante.

Oscar Arturo Martan, presidente de Inter Palmira (ex Cortuluá), equipo donde jugó y fue goleador Miguel Borja, es una persona con diálogo directo con el entorno del ‘Colibrí’, y en una entrevista radial no ocultó nada y filtró que está a un paso de un grande de la Liga MX, poniendo de este modo fin a su etapa en River Plate y en el futbol argentino.

“Hoy justamente estuve hablando por ese tema, yo creo que Miguel tiene unos números en su mente (pretensiones salariales) que quiere que le lleguen. Entiendo que hay algo muy avanzado con un club de México, uno de los grandes de México, que están próximos a intercambiar documentos“, manifestó el directivo sin pelos en la lengua, en una nota con el programa colombiano ‘Zona Libre de Humo’.

Ante la consulta periodística por un interés de América de Cali, a quien fue vinculado recientemente en Colombia, el mandamás ratificó su información: “Si América alcanza esos números puede ir para el América, pero lo de México está muy avanzado, es una propuesta muy interesante para él, él está buscando unos años más de buena competencia pero tiene altas pretensiones. El pedido de él es importante y un club de México como el que le está buscando está dispuesto a dárselo, y no es por un año, es por más tiempo“.

El presidente se mostró convencido de lo que pudo platicar con sus pares cercanos a Miguel Ángel Borja; sin embargo, por respeto a su fuente, no quiso destapar cuál es el equipo que tiene amarrada la contratación del delantero de River Plate. Eso sí, al mencionar que se trata de uno de los ‘grandes’, no debiera salir de América, Chivas, Toluca, Cruz Azul o Pumas. ¿Quién será el que se quede con el ‘Colibrí’?

Los números de Miguel Ángel Borja en River Plate:

En su paso por el ‘Millonario’, ha convertido 62 goles y aportado 10 asistencias en 159 partidos jugados en la institución rojiblanca, a lo largo de los 8.612 minutos que disputó con el gigante de la Liga Argentina. Ahora, el centrodelantero se marchará en condición de libre y con el pase en su poder, por lo que no dejará dinero en River y llegaría en forma gratuita a la Liga MX para continuar su carrera profesional.

