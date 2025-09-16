Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Las alineaciones de Vélez Sarsfield vs. Racing Club por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El Fortín recibe a La Academia por el primer juego de la serie en la que se definirá uno de los semifinalistas del torneo sudamericano. Estos son los posibles titulares del encuentro, entre los que podría haber jugadores con pasado en la Liga MX.

Por Juan Ignacio Barbieri

El encuentro se disputará en el Estadio José Amalfitani, estadio de Vélez Sarsfield
© Getty Images-especialEl encuentro se disputará en el Estadio José Amalfitani, estadio de Vélez Sarsfield

Este martes 16 de septiembre se pondrán en marcha los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los encargados de levantar el telón serán Vélez Sarsfield y Racing Club, quienes se enfrentarán en el Estadio José Amalfitani a partir de las 16:00 horas del centro de México.

¿Quién es la promesa de 18 años que brilla en el campeón de la Copa Libertadores y ya es convocado a la Selección Mexicana?

ver también

¿Quién es la promesa de 18 años que brilla en el campeón de la Copa Libertadores y ya es convocado a la Selección Mexicana?

El Fortín llegará dulce tras consagrarse en la Supercopa Argentina al derrotar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario para sumar su segundo título en el año, el cual se agrega a la Supercopa Internacional que obtuvo venciendo a Estudiantes de La Plata (2-0) en Avellaneda. Cabe recordar que para alcanzar la instancia de los ocho mejores del torneo sudamericano eliminó a Fortaleza de Brasil por un global de 2-0.

La Academia, en tanto, venció a San Lorenzo como local (2-0) por el Torneo Clausura en su último antecedente antes del juego de este martes. En Copa Libertadores dio cuenta de Peñarol al derrotarlo por un global de 3-2 en una serie que se definió en el último minuto.

Publicidad

Cabe destacar que el partido entre Vélez y Racing podría contar con jugadores de pasado en la Liga MX. Entre ellos se encuentran Lisandro Magallán (Pumas), Claudio Baeza (Necaxa y Toluca) y Michael Santos (FC Juárez) por el lado local. Duván Vergara, ex Santos y Rayados, está entre los convocados del equipo bonaerense.

La probable alineación de Vélez Sarsfield

  • Tomás Marchiori
  • Jano Gordon
  • Lisandro Magallán
  • Aaron Quirós
  • Elías Gómez
  • Rodrigo Aliendro
  • Agustín Bouzat
  • Tomás Galván
  • Maher Carrizo
  • Michael Santos
  • Imanol Machuca

La probable alineación de Racing Club

  • Facundo Cambeses
  • Franco Pardo
  • Santiago Sosa
  • Nazareno Colombo
  • Gastón Martirena
  • Agustín Almendra
  • Juan Nardoni
  • Gabriel Rojas
  • Duván Vergara
  • Santiago Solari
  • Adrián Martínez
Publicidad
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
¿Por qué no juega Duván Vergara en Racing Club vs. Peñarol?
Conmebol

¿Por qué no juega Duván Vergara en Racing Club vs. Peñarol?

Fracasó en Rayados y en Santos y ahora se peleó con un compañero en Argentina
Conmebol

Fracasó en Rayados y en Santos y ahora se peleó con un compañero en Argentina

Fue descartado por Rayados, se destacó en Colombia y ahora lo buscan para jugar Copa Libertadores
Rayados de Monterrey

Fue descartado por Rayados, se destacó en Colombia y ahora lo buscan para jugar Copa Libertadores

La dura noticia de Martín que golpea al Club América después del Clásico Nacional
América

La dura noticia de Martín que golpea al Club América después del Clásico Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo