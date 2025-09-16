Este martes 16 de septiembre se pondrán en marcha los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los encargados de levantar el telón serán Vélez Sarsfield y Racing Club, quienes se enfrentarán en el Estadio José Amalfitani a partir de las 16:00 horas del centro de México.
El Fortín llegará dulce tras consagrarse en la Supercopa Argentina al derrotar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario para sumar su segundo título en el año, el cual se agrega a la Supercopa Internacional que obtuvo venciendo a Estudiantes de La Plata (2-0) en Avellaneda. Cabe recordar que para alcanzar la instancia de los ocho mejores del torneo sudamericano eliminó a Fortaleza de Brasil por un global de 2-0.
La Academia, en tanto, venció a San Lorenzo como local (2-0) por el Torneo Clausura en su último antecedente antes del juego de este martes. En Copa Libertadores dio cuenta de Peñarol al derrotarlo por un global de 3-2 en una serie que se definió en el último minuto.
Cabe destacar que el partido entre Vélez y Racing podría contar con jugadores de pasado en la Liga MX. Entre ellos se encuentran Lisandro Magallán (Pumas), Claudio Baeza (Necaxa y Toluca) y Michael Santos (FC Juárez) por el lado local. Duván Vergara, ex Santos y Rayados, está entre los convocados del equipo bonaerense.
La probable alineación de Vélez Sarsfield
- Tomás Marchiori
- Jano Gordon
- Lisandro Magallán
- Aaron Quirós
- Elías Gómez
- Rodrigo Aliendro
- Agustín Bouzat
- Tomás Galván
- Maher Carrizo
- Michael Santos
- Imanol Machuca
La probable alineación de Racing Club
- Facundo Cambeses
- Franco Pardo
- Santiago Sosa
- Nazareno Colombo
- Gastón Martirena
- Agustín Almendra
- Juan Nardoni
- Gabriel Rojas
- Duván Vergara
- Santiago Solari
- Adrián Martínez