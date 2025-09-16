Este martes 16 de septiembre se pondrán en marcha los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los encargados de levantar el telón serán Vélez Sarsfield y Racing Club, quienes se enfrentarán en el Estadio José Amalfitani a partir de las 16:00 horas del centro de México.

El Fortín llegará dulce tras consagrarse en la Supercopa Argentina al derrotar por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario para sumar su segundo título en el año, el cual se agrega a la Supercopa Internacional que obtuvo venciendo a Estudiantes de La Plata (2-0) en Avellaneda. Cabe recordar que para alcanzar la instancia de los ocho mejores del torneo sudamericano eliminó a Fortaleza de Brasil por un global de 2-0.

La Academia, en tanto, venció a San Lorenzo como local (2-0) por el Torneo Clausura en su último antecedente antes del juego de este martes. En Copa Libertadores dio cuenta de Peñarol al derrotarlo por un global de 3-2 en una serie que se definió en el último minuto.

Cabe destacar que el partido entre Vélez y Racing podría contar con jugadores de pasado en la Liga MX. Entre ellos se encuentran Lisandro Magallán (Pumas), Claudio Baeza (Necaxa y Toluca) y Michael Santos (FC Juárez) por el lado local. Duván Vergara, ex Santos y Rayados, está entre los convocados del equipo bonaerense.

La probable alineación de Vélez Sarsfield

Tomás Marchiori

Jano Gordon

Lisandro Magallán

Aaron Quirós

Elías Gómez

Rodrigo Aliendro

Agustín Bouzat

Tomás Galván

Maher Carrizo

Michael Santos

Imanol Machuca

La probable alineación de Racing Club

Facundo Cambeses

Franco Pardo

Santiago Sosa

Nazareno Colombo

Gastón Martirena

Agustín Almendra

Juan Nardoni

Gabriel Rojas

Duván Vergara

Santiago Solari

Adrián Martínez

