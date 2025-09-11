Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

América busca un delantero y está tras los pasos de un goleador de la Copa Libertadores

La institución azulcrema busca un atacante y posó sus ojos en un goleador del certamen de clubes más importante de Sudamérica.

Por Agustín Zabaleta

América busca delantero y posó sus ojos en un goleador de la Copa Libertadores
© Getty ImagesAmérica busca delantero y posó sus ojos en un goleador de la Copa Libertadores

El mercado de pases de la Liga MX está a punto de cerrarse y este viernes 12 de septiembre será el último día en el que los equipos de la Primera División de México tendrán la oportunidad de negocias para sumar jugadores hasta inicios del año próximo.

El mensaje que le dedicó América a Checo Pérez tras unirse a Cadillac en la Fórmula 1

ver también

El mensaje que le dedicó América a Checo Pérez tras unirse a Cadillac en la Fórmula 1

Un equipo que aún no se retiró del mercado es América, que luego de sumar a Allan Saint-Maximin en la ofensiva busca un jugador más para competirle al francés y a Henry Martin. En esa vía, además del uruguayo Rodrigo Aguirre, otro atacante podría sumarse.

En ese sentido, acorde a lo que informó TUDN, el jugador que está bajo el radar de las Águilas es el delantero argentina de Independiente del Valle de Ecuador, Claudio Paul Spinelli, quien viene de marcar 4 goles en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Publicidad
El jugador le marcó 3 goles en los dos partidos ante River Plate por la Copa Libertadores. [Foto: Getty Images]

El jugador le marcó 3 goles en los dos partidos ante River Plate por la Copa Libertadores. [Foto: Getty Images]

Si bien los capitalinos lo quieren ahora, está la posibilidad de poder sumarlo en la siguiente ventana de transferencias a raíz del que el conjunto ecuatoriano no quiere que ningún futbolista abandone la plantilla en este momento de la temporada.

Cabe recordar que el atacante firmó con el Matagigantes hasta finales de la temporada 2027. El delantero todavía tiene un contrato largo, por lo cual, si se da una salida, sería dejando un beneficio económico de varios millones al club ecuatoriano.

Publicidad
El comunicado de América tras conocer que su partido ante Pachuca por el Apertura 2025 se jugará a puertas cerradas

ver también

El comunicado de América tras conocer que su partido ante Pachuca por el Apertura 2025 se jugará a puertas cerradas

¿Cómo está siendo el ciclo de Claudio Paul Spinelli en Independiente del Valle?

Arribado a inicios de este año, el jugador de 28 años lleva disputados 35 partidos, en los que fue titular en 24 de ellos. Realizó 20 anotaciones y también brindó dos asistencias, dejando en claro un peso en la ofensiva que no pasa desapercibida para los demás equipos.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Conmoción: encuentran muerto al futbolista Mathías Acuña, del club Mushuc Runa de Ecuador
Futbol Internacional

Conmoción: encuentran muerto al futbolista Mathías Acuña, del club Mushuc Runa de Ecuador

¿Quién es Mar de La Academia 2022 y es verdad que no hizo casting?
Otros (No Usar)

¿Quién es Mar de La Academia 2022 y es verdad que no hizo casting?

Terence Crawford lapidario contra Canelo Álvarez
Boxeo

Terence Crawford lapidario contra Canelo Álvarez

Efecto Martial: las 10 estrellas con pasado europeo que jugarán la Liga MX
Liga MX

Efecto Martial: las 10 estrellas con pasado europeo que jugarán la Liga MX

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo