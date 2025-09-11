El mercado de pases de la Liga MX está a punto de cerrarse y este viernes 12 de septiembre será el último día en el que los equipos de la Primera División de México tendrán la oportunidad de negocias para sumar jugadores hasta inicios del año próximo.

Un equipo que aún no se retiró del mercado es América, que luego de sumar a Allan Saint-Maximin en la ofensiva busca un jugador más para competirle al francés y a Henry Martin. En esa vía, además del uruguayo Rodrigo Aguirre, otro atacante podría sumarse.

En ese sentido, acorde a lo que informó TUDN, el jugador que está bajo el radar de las Águilas es el delantero argentina de Independiente del Valle de Ecuador, Claudio Paul Spinelli, quien viene de marcar 4 goles en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

El jugador le marcó 3 goles en los dos partidos ante River Plate por la Copa Libertadores. [Foto: Getty Images]

Si bien los capitalinos lo quieren ahora, está la posibilidad de poder sumarlo en la siguiente ventana de transferencias a raíz del que el conjunto ecuatoriano no quiere que ningún futbolista abandone la plantilla en este momento de la temporada.

Cabe recordar que el atacante firmó con el Matagigantes hasta finales de la temporada 2027. El delantero todavía tiene un contrato largo, por lo cual, si se da una salida, sería dejando un beneficio económico de varios millones al club ecuatoriano.

¿Cómo está siendo el ciclo de Claudio Paul Spinelli en Independiente del Valle?

Arribado a inicios de este año, el jugador de 28 años lleva disputados 35 partidos, en los que fue titular en 24 de ellos. Realizó 20 anotaciones y también brindó dos asistencias, dejando en claro un peso en la ofensiva que no pasa desapercibida para los demás equipos.