Una de las grandes tareas de las Federaciones Nacionales es, más allá de organizar y llevar adelante los torneos locales, es darle una especial atención a sus selecciones, y sobre todo a sus selecciones juveniles que son el futuro de cada equipo.

Por eso, además de los talentos que nacen en cada país, existen muy buenos jugadores que tienen lazos con la nación si haber nacido precisamente en el territorio. Y ese es el caso de un joven jugador que es brasileño pero que tiene ascendencia mexicana.

Se trata del mediocentro Henrique Simeone, de apenas 18 años, surgido y formado en la cantera de Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores. Nació en Rio de Janeiro pero al tener padre mexicano podrá representar los colores nacionales.

Así se expresó en un posteo en Instagram: “Muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a Dios por todo lo que está pasando en mi vida y por un logro más. También agradezco al @botafogo , que ha sido fundamental en mi crecimiento y desarrollo como atleta, así como a mis familiares, amigos y mis representantes @intensity_sports23 @d2psports por el apoyo de siempre; sin ellos, nada deesto sería posible. Tampoco podía dejar de agradecer a la Federación Mexicana de Fútbol por esta gran oportunidad“.

El contención, que firmó su primer contrato profesional con el Fogao en marzo, tendrá la chance de demostrar en la Selección Mexicana. Esto fue gracias al constante scouting que realizan Andrés Lillini y su equipo de trabajo, que buscan convencer de venir al Tri a cualquier futbolista que tenga la calidad, la posibilidad constitucional y el deseo de hacerlo.

La importancia de Henrique Simeone para Botafogo

De acuerdo a la información de diversos reportes desde Brasil, el futbolista tendría una cláusula de recisión de unos $30 millones de dólares. Este número sirve para dimensionar el valor que tiene para el club y de lo que puede llegar a dar si continúa con su crecimiento. Aún no debutó en el primer equipo.

