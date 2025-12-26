Manchester United y Newcastle se enfrentan este viernes 26 de diciembre por el partido correspondiente a la Jornada 18 de la Premier League. Dos de las instituciones más históricas de Inglaterra se cruzan en el juego que se lleva a cabo en Old Trafford y que comienza a las 14:00hs (CDMX).
Con respecto al local, el Manchester United viene de perder por 2-1 con el Aston Villa en la jornada pasada. Los Red Devils están 7° en la tabla con 26 puntos, a 13 unidades del Arsenal, el líder. El título de la Premier League ya es inalcanzable para el equipo de Ruben Amorim, pero necesita ganar porque la grandeza de la institución se lo demanda.
Por el lado de la visita, el Newcastle viene de empatar 2-2 con Chelsea en lo que a priori no suena un mal resultado, pero Las Urracas llegaron a estar ganando por 2-0 el partido. El conjunto dirigido por Eddie Howe se ubica 11° en la tabla de la Premier League y necesita sumar puntos.
La alineación de Manchester United
- Senne Lammens
- Diogo Dalot
- Ayden Heaven
- Lisandro Martínez
- Luke Shaw
- Patrick Dorgu
- Casemiro
- Manuel Ugarte
- Mason Mount
- Matheus Cunha
- Benjamin Šeško
La alineación de Newcastle
- Aaron Ramsdale
- Miley
- Malick Thiaw
- Fabian Schär
- Lewis Hall
- Bruno Guimarães
- Sandro Tonali
- Ramsey
- Jacob Murphy
- Nick Woltemade
- Anthony Gordon
