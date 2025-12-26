Manchester United y Newcastle se enfrentan este viernes 26 de diciembre por el partido correspondiente a la Jornada 18 de la Premier League. Dos de las instituciones más históricas de Inglaterra se cruzan en el juego que se lleva a cabo en Old Trafford y que comienza a las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Con respecto al local, el Manchester United viene de perder por 2-1 con el Aston Villa en la jornada pasada. Los Red Devils están 7° en la tabla con 26 puntos, a 13 unidades del Arsenal, el líder. El título de la Premier League ya es inalcanzable para el equipo de Ruben Amorim, pero necesita ganar porque la grandeza de la institución se lo demanda.

Por el lado de la visita, el Newcastle viene de empatar 2-2 con Chelsea en lo que a priori no suena un mal resultado, pero Las Urracas llegaron a estar ganando por 2-0 el partido. El conjunto dirigido por Eddie Howe se ubica 11° en la tabla de la Premier League y necesita sumar puntos.

La alineación de Manchester United

Senne Lammens

Diogo Dalot

Ayden Heaven

Lisandro Martínez

Luke Shaw

Patrick Dorgu

Casemiro

Manuel Ugarte

Mason Mount

Matheus Cunha

Benjamin Šeško

Publicidad

Publicidad

La alineación de Newcastle

Aaron Ramsdale

Miley

Malick Thiaw

Fabian Schär

Lewis Hall

Bruno Guimarães

Sandro Tonali

Ramsey

Jacob Murphy

Nick Woltemade

Anthony Gordon