¿Dónde y en qué estadio se juega Palmeiras vs. Flamengo por la Final de la Copa Libertadores 2025?

Llegó el gran día. Este sábado 29 de noviembre se disputará la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo desde las 15:00 hs (centro de México). La última vez que este certamen se decidió a partidos ida y vuelta fue en 2018, por lo que desde 2019 la Conmebol elige una seda neutral para que la final se defina a partido único.

Publicidad

Publicidad

Por esta razón, aunque los dos clubes finalistas son de Brasil, sus aficionados tuvieron que trasladarse a otro país de Sudamérica para apoyar a sus respectivos equipos en un cotejo que promete ser atrapante por la calidad de jugadores que hay en ambas plantillas. A continuación, conoce en qué lugar y estadio se disputa la final.

¿Dónde y en qué estadio se juega la final de Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo?

La sede elegida por la Conmebol para la final de la Copa Libertadores 2025 fue el Estadio Monumental de Lima, Perú. En este recinto -con capacidad para 80.093 espectadores- hace de local Universitario de Deportes, equipo que fue eliminado por el Verdao en los octavos de final de la vigente edición.

Estadio Monumental de Lima (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, Flamengo tiene un recuerdo muy positivo de este estadio, ya que aquí venció a River Plate en la final de la edición de 2019. Aquel 23 de noviembre, el Millonario comenzó ganando con un gol de Rafael Santos Borré y se encaminaba para su quinto trofeo, pero el Mengao reaccionó y remontó sobre el final con un doblete de Gabigol a los 89 y 92 minutos.

Gabigol con el trofeo de la Copa Libertadores 2019 (GETTY IMAGES)

Además, otra curiosidad es que ese plantel de Flamengo contaba con Filipe Luís, quien actualmente es el director técnico del equipo. Ahora bien, en frente tendrán a un Palmeiras que ya le ganó recientemente una final de Copa Libertadores, más precisamente en 2021.

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos Palmeiras vs Flamengo: dos gigantes en busca de la gloria en la final de la Copa Libertadores 2025

En síntesis