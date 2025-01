La noticia ya es más que pública y sabida. Tras un año en Cruz Azul, el entrenador argentino Martin Anselmi abandona México y se irá a dirigir a Porto de Portugal, uno de los equipos más grandes de Europa. Con mucha tradición en el país y con competencias a nivel europeo.

Si bien es una gran noticia para el DT, en la Máquina Cementera hay mucho enojo por abandonar al club con el Clausura 2025 ya iniciado. Y un referente de la institución, Carlos Hermosillo no se guardó nada contra el director técnico y lo liquidó.

A través de su cuenta de Instagram, el ex delantero escribió visiblemente molesto: “Se me hace una falta de respeto total, se me hace muy bajo“. Y agregó también con enojo: “Pides jugadores, te contratan lo que quieres, y ahora dices que te vas“.

Además, también comparó esta salida con el caso de Fernando Gago en Chivas del año pasado o incluso con Antonio Mohamed en Pumas a principios del 2024: “La verdad es que sí te compré ese verso, pero se me olvida que eres argentino“.

Y continuó: “Te compré el verso de ‘estoy feliz en la institución’… tengo un compromiso’, un compromiso que no sé si se va a dar porque pues hay una cláusula de rescisión y pues tendrán que pagarle al equipo que te quiera llevar. Porque no creo que Cruz Azul te deje ir así“.

Carlos Hermosillo acusó a Martín Anselmi de tener hace mucho la oferta de Porto

Para terminar, el referente del cuadro azul deslizó que Anselmi tendría esta propuesta de antes de iniciar el Clausura 2025: “Entiendo los deseos de dar un paso hacia Europa y los deseos de un crecimiento. Pero ya lo traías desde antes, ya estaba platicado“. “Hay que hablar con la verdad. ¿Para qué pides contrataciones? ¿Para qué exiges contrataciones si ahora hay que buscar un técnico? Qué corriente y qué bajo”, cerró.

