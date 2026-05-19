César Chelito Delgado y Joel Huiqui jugaron juntos en 84 partidos con la playera de Cruz Azul a lo largo de su carrera.

Cruz Azul disputa esta semana la gran final de la Liga MX ante Pumas. Joel Huiqui no solo se juega la posibilidad de ganar un título con La Máquina sino también el hecho de seguir como entrenador del club cementero.

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De acuerdo a lo dicho por Víctor Velázquez, Joel Huiqui asegurará su continuidad solo si sale campeón. Sin embargo, hay quienes creen que el técnico interino debería seguir en Cruz Azul pase lo que pase en la final frente a Pumas, como es el caso de César ‘Chelito’ Delgado.

Las declaraciones de Chelito Delgado

“A Huiqui lo renuevo, pase lo que pase. Se ha ganado el respeto con resultados y es un entrenador que está preparado para Cruz Azul. Por lo que leo y veo, la afición adoptó a Huiqui, tiene cariño, tiene carisma, la muertiña y hoy está en la Final”, comentó ‘Chelito’ Delgado en una entrevista con FOX Sports.

“No es fácil estar en la Sub-21 y al otro día estar con el plantel de primera y en una institución grande como Cruz Azul, en donde te está mirando todo el mundo y se te exige ganar siempre. Huiqui ha manejado todo muy bien, tiene la experiencia, hace mucho que está en el club. Sería bueno que siguieran con su trabajo, más allá del resultado de la Final. Quiero que salga campeón y que siga él”, agregó el exjugador de Cruz Azul.

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Chelito Delgado y Joel Huiqui enfrentándose (Imago7)

‘Chelito’ Delgado y Joel Huiqui fueron compañeros en La Máquina durante algunas temporadas y jugaron un total de 84 partidos juntos con Cruz Azul. Por eso el argentino conoce bien al actual entrenador interino del conjunto cementero.

Por último, César Delgado dio una opinión sobre la final ante Pumas: “No hay que regalar nada porque se define por detalles como la pelota parada. Cruz Azul tiene grandes jugadores y Pumas es un equipo que le pone mucha garra, que corren todos porque así son los equipos de Efraín. Aunque Cruz Azul salió campeón hace poco, la exigencia sigue”.

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En síntesis