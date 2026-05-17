Cruz Azul podría jugar la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes

Este sábado el conjunto de Cruz Azul eliminó a Chivas en las Semifinales y logró su clasificación a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX. La escuadra celeste había mencionado que los demás duelos de la Liguilla los disputaría en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Sin embargo, la situación podría cambiar y jugarla en la Ciudad de México.

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Cruz Azul jugaría en la CDMX la Final

De acuerdo con la información de César Caballero de ESPN, dio a conocer que la directiva de Cruz Azul está intentando que se dispute la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que el conjunto del América Femenil que está disputando sus duelos en este recinto, ya no jugaría más en ese lugar tras su campeonato, por lo que hay posibilidad.

¿Cuándo sería la Final?

En caso de que se midieran ante Pachuca, la Gran Final se disputaría precisamente en este inmueble de la colonia Nápoles el domingo 24 de mayo del 2026. Pero si es Pumas quien avanza, la Final de ida se disputaría el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes en caso de que se los aprueben, pero todo dependerá de que se oficialice el cambio este lunes.

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La fuente confirma que este lunes a más tardar se daría a conocer si el cambio de estadio se le da o tendrán que jugar en Puebla. Aunque cabe mencionar que el hecho de que sea en la CDMX podría convenirle a la Liga MX, ya que estando en el Cuauhtémoc, el equipo no ha podido llenar el recinto y esta es una oportunidad para hacerlo.

Los celestes tienen la posibilidad de hacer el cambio tomando en cuenta que también tuvieron que entregar el Estadio Azteca a la FIFA y no podrán usarlo, pero viendo que las condiciones del recinto de la Ciudad de los Deportes están en óptimas condiciones, se podría disputar en casa para los dirigidos por Joel Huiqui.

En síntesis

Cruz Azul clasificó a la Final del Clausura 2026 tras eliminar a Chivas este sábado.

clasificó a la Final del Clausura 2026 tras eliminar a Chivas este sábado. El técnico Joel Huiqui podría dirigir la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

podría dirigir la Final en el Estadio Ciudad de los Deportes. La Liga MX definirá este lunes si el partido se juega en CDMX o Puebla.