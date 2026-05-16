El director técnico mexicano le envió un mensaje a la directiva de la Máquina Cementera tras la clasificación a la definición.

Por la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul venció 2-1 en condición de visitante a Chivas en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara este sábado 16 de mayo y avanzó a la Final tras imponerse en el resultado global por 4-3.

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Tras el compromiso, Joel Huiqui, director técnico de la Máquina Cementera, habló en conferencia de prensa y envió un mensaje a los directivos del equipo: “Me encantaría poder seguir en equipo, es una realidad. Desde que tengo memoria, soy parte del club, casi como un inventario“.

Además, agregó con mucha emoción relatando su vida en el club: “Desde que me formé en básicas, debuté en el primer equipo. Debuté en otro lado, hice mi carrera, un poco más corta en Cruz Azul, luego seguí y regresé a formarme como técnico“.

¡JOEL HUIQUI QUIERE SEGUIR CON LOS CELESTES! ⚽️



Luego de obtener el boleto a la gran final venciendo a las Chivas en cancha ajena, el DT celeste recuerda su pasado y menciona que siempre ha sido parte del Cruz Azul



📹 Juan Manuel Figueroa pic.twitter.com/fvQss4S1kU — MedioTiempo (@mediotiempo) May 17, 2026

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Por otro lado, también habló del pase a la Final: “Me parece que para mí fue una gran oportunidad poder tomar el equipo, obviamente. Y el día de hoy merecidamente está en una final. Yo lo hablaba hace algunos días con ellos, hoy en la charla de la mañana, en la tarde, y creo que no hay mejor equipo para que merezca esta oportunidad de poder disfrutar del título“.

Y continuó: “Básicamente nuestra gestión ha sido muy simple ha sido darle un poco de orden, de idea estructura al equipo un buen plan de partido y creo que merecidamente ellos son los actores principales de este funcionamiento del equipo y estoy muy contento porque ellos están en una gran final“.

¿Cuál fue la última Final de la Liga MX que jugó Cruz Azul?

La última vez que Cruz Azul estuvo en la serie decisiva de la Primera División de México fue durante el Clausura 2024, hace exactamente dos años, cuando cayó ante América. En aquella oportunidad, primero igualó 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes y luego cayó 1-0 en el Estadio Azteca.

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En síntesis