Hace unos días Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, tuvo una reunión con la Jefa de Gobierno de la CDMX, donde el tema más importante fue el de la creación del estadio para La Máquina. Aunque se revelaron algunas opciones, el día de hoy ya una de las sedes quedó totalmente descartada.

Cancelan sede para el estadio de Cruz Azul

Sin embargo, hoy mediante una conferencia de prensa, Brugada dio a conocer que el Parque Bicentenario no será una de las opciones para que se pueda crear el recinto que busca Cruz Azul, por lo que está en la espera de que sean los propios directivos quienes le den la propuesta y se analice si ahí se podrá realizar su inmueble.

“Parque Bicentenario, es mentira de que será destinado para algún otro proyecto. Ya en su momento se informará qué alternativa, dónde, cuándo y cómo. Sí, me parece importante decir que, si Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se van analizar. Que no afecten lo que ya tienen como equipamiento la ciudadanía”. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Hay que mencionar que este recinto que se acaba de descartar ya tuvo un problema en 2025 después de que se llevara a cabo el AXE Ceremonia, el evento donde un par de jóvenes estudiantes fallecieron y como al momento no se ha esclarecido el tema, no será una opción viable en caso de que más adelante se proponga.

¿Qué opciones hay?

De acuerdo con lo que se ha recabado en los últimos meses habría tres opciones donde se podría establecer: Deportivo Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero; en el Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, donde se ha realizado ya varios eventos deportivos; y la zona de Refinería en Azcapotzalco, aunque hasta el momento no se confirma.

