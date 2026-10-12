¿Cruz Azul fue afectado por la expulsión de César Huerta? Joel Huiqui explica por qué

A pesar de tener ventaja numérica en el campo de juego, el DT de Cruz Azul reveló que la roja a Chino Huerta afectó al equipo.

Cruz Azul dejó dudas en su funcionamiento durante el choque frente a Pumas. El conjunto visitante afrontó un inicio cuesta arriba en la cancha del Pedregal, encontrándose con una desventaja de 2-0 a los 16 minutos frente a una escuadra universitaria situada fuera de los primeros ocho lugares de la clasificación.

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El punto de quiebre en el trámite llegó al minuto 37, cuando César Huerta vio la tarjeta roja por doble amonestación tras una entrada sobre Jorge Rodarte. Dicha superioridad brindó un impulso anímico al cuadro cementero para nivelar las acciones hasta sellar el 3-3 definitivo en el Estadio Olímpico Universitario para rescatar una unidad.

Huiqui sobre los problemas de Cruz Azul

Una de las principales deudas en el presente de la institución de la Noria es la sequía de victorias en el plano reciente. Con su último triunfo registrado el pasado 13 de septiembre en un intenso 4-3 frente al América, sumado al cruce de la Campeones Cup ante Inter Miami, Cruz Azul acumula un saldo de dos derrotas y tres empates de forma consecutiva.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Joel Huiqui fue autocrítico al evaluar el desempeño de sus dirigidos: “En el análisis profundo, nuestros errores han sido graves, tuvimos 30 minutos desastrosos, no solamente en recibir los goles, sino en la interpretación del juego. ¿Qué requería el juego para nosotros? Requería más intensidad, requería más inteligencia y no estar distanciados del partido.“

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💥 ¡DURA AUTOCRÍTICA! Joel Huiqui y la sensación amarga tras los primeros minutos del partido de Cruz Azul. https://t.co/tzr1wpHDiS — Futbol Picante (@futpicante) October 12, 2026

¿Cómo la expulsión de Huerta afectó a Cruz Azul?

La lógica indicaría que la expulsión del “Chino” Huerta facilitaría el escenario para que Cruz Azul tomara el control absoluto del desarrollo y firmara la remontada frente a Pumas. Sin embargo, Joel Huiqui reconoció que, más allá de encarar a diez hombres sobre el césped, la estructura del cuadro celeste también resultó afectada.

“La sensación no es buena. Es un punto poco amargo por lo que pasó, desgraciadamente para el equipo rival, fue mucho tiempo con un jugador menos y se les complica tanto a ellos como nosotros. A nosotros porque no hay espacios y porque el equipo rival defiende bien, tuvimos que modificar la estructura inicial y hacer muchos cambios“, concluyó el estratega cementero.

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En síntesis