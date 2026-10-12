Esteban Solari revela qué condicionó a Pumas ante Cruz Azul, además de la expulsión de Huerta

Más allá de la expulsión de Huerta, Esteban Solari reveló el factor que condicionó a Pumas durante el encuentro contra Cruz Azul.

Los Pumas tuvieron una oportunidad de oro ante Cruz Azul para recortar distancias hacia los primeros ocho lugares de la clasificación. Sin embargo, la tarjeta roja mostrada a César Huerta a los 37 minutos, cuando el marcador favorecía 2-0 al conjunto universitario, permitió que el visitante tomara protagonismo en la cancha del Pedregal.

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Tras un arranque vertiginoso de la UNAM, el cuadro cementero equilibró las acciones impulsado por la superioridad numérica sobre el terreno de juego, monopolizando hasta un 75% de la posesión durante la segunda mitad. El “Chino” Huerta figuró como el principal señalado por la afición ante el triunfo desperdiciado, aunque para el estratega Esteban Solari los contratiempos del equipo obedecieron a factores más profundos.

Solari sobre los problemas de Pumas

En conferencia de prensa tras el silbatazo final, Solari expuso cómo el parón por la Fecha FIFA, lejos de brindar espacio para reorganizar piezas, terminó mermando el estado físico de varios titulares, generando complicaciones de fondo que debió gestionar sobre la marcha. En específico, el timonel argentino detalló los casos de Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite.

“Nosotros tuvimos dos jugadores que, aparte de que vinieron de selección, llegaron hace tres días como Coco y como Pedro que se fueron a jugar a Japón, a Corea… Mi responsabilidad como entrenador, además de darles minutos, es cuidarlos y proteger el equipo, porque son jugadores muy importantes, y ya sabíamos que no iban a poder sostener el ritmo del partido, mucho menos con un jugador menos“, explicó el entrenador auriazul.

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Solari habla para terminar sobre el desgaste del equipo por la fecha FIFA, el golpe en las costillas que recibió Juninho que lo sacó del terreno de juego y la molestia de Nathan que también lo retiró del partido. @PumasMX #Pumas @Puma_VAVEL https://t.co/O5W7DSCMiN — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) October 12, 2026

Asimismo, Solari puntualizó la situación médica de Juninho, quien abandonó el juego contra Cruz Azul al descanso, y de Nathan Silva, sustituido al minuto 69: “Juninho tuvo un golpe en las costillas, que no se ve en el partido, pero un golpe fuerte que le termina costando el primer tiempo, no podía casi correr. Así que está haciéndose estudios.”

“Nathan que cayó mal también y tuvimos que cambiarlo también obligadamente, y Pedro que estaba acalambrado, entonces era muy difícil sostenerlo en campo. Terminó ganando una tarjeta también, entonces realmente tres de los cinco cambios fueron por obligación“, concluyó el estratega argentino.

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En síntesis