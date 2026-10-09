Mientras Esteban Solari gana 1,5 millones en Pumas, el salario de Joel Huiqui en Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul se enfrentan este fin de semana por el Apertura 2026 y, en la previa, salen a la luz las diferencias salariales entre Esteban Solari y Joel Huiqui.

Este fin de semana, Pumas y Cruz Azul se volverán a ver las caras por el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que puede ser importante para ambos equipos. La última vez que se enfrentaron también fue en el Estadio Olímpico Universitario, aunque en aquella ocasión por la final del Clausura 2026, en la que La Máquina Celeste ganó por 2-1 y se consagró nuevamente campeona del futbol mexicano.

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El equipo universitario llega golpeado por los resultados irregulares, que están poniendo en duda el futuro de Esteban Solari. El entrenador argentino llegó para reemplazar a Efraín Juárez, pero hasta el momento no ha podido darle continuidad al trabajo y los resultados que espera la afición.

Cruz Azul, por su parte, viene de empatar 3-3 ante Toluca y, aunque es el último campeón, tampoco ha mostrado su mejor versión durante esta temporada. Por eso, necesita sumar de a tres para escalar posiciones en la clasificación y volver a pelear por el torneo.

El salario de Esteban Solari y Joel Huiqui en Pumas y Cruz Azul

De acuerdo con información de TV Azteca, Esteban Solari percibe un salario de 1,5 millones de dólares por año como entrenador de Pumas. El argentino asumió el desafío de conducir al conjunto universitario, pero los resultados irregulares han generado dudas sobre su continuidad al frente del equipo.

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Por su parte, Joel Huiqui ganaría 15 millones de pesos mexicanos por año como entrenador de Cruz Azul, según informó la misma fuente. Esta cifra equivale a menos de un millón de dólares anuales y lo ubica por debajo del salario que percibe Solari en Pumas.

Así, los dos entrenadores llegan al próximo enfrentamiento con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Pumas buscará dejar atrás sus dudas y recuperar regularidad, mientras que Cruz Azul intentará volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026.

En sintesis

Pumas y Cruz Azul jugarán en la Jornada 11 del Apertura 2026.

jugarán en la Jornada 11 del Apertura 2026. Esteban Solari percibe un salario anual de 1,5 millones de dólares en Pumas.

un salario anual de 1,5 millones de dólares en Pumas. Joel Huiqui gana 15 millones de pesos mexicanos al año como DT azul.