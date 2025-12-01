Este domingo se vivió un duelo de gran intensidad en la Liga MX en los Cuartos de Final del Apertura 2025; Chivas se enfrentó a Cruz Azul y con un penal fallado por Javier Hernández el Rebaño se quedó a nada de clasificar a las Semifinales, por lo que su tiempo en el torneo se terminó y ahora se dedicarán a buscar mejorar el plantel.

De cara al Clausura 2026 parece que este juego les sirvió de más y es que no se enfocaron tanto en los elementos que estuvieron en el terreno de juego, sino en la banca, ya que de ahí podrían armar el equipo que han estado buscando y pese a que tienen a Armando González que es su máximo anotador en este torneo, estarían buscando a uno más.

Chivas va por jugador de Cruz Azul

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, en el equipo rojiblanco se han tomado muy en serio lo del “Ángel del Gol”, es decir, que en el torneo que viene estarían buscando el fichaje de Ángel Sepúlveda, el delantero mexicano tuvo un muy buen torneo de la mano de Vicente Sánchez, pero con Nicolás Larcamón ha sido relegado.

De acuerdo con la información se buscaría que Sepúlveda llegue al conjunto de Chivas en el siguiente mercado, pero habría mucho que analizar, en primera instancia tendrían que hacer una oferta de manera formal y seguramente con los compromisos que hasta ahora tiene La Máquina se ve muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo.

Es probable que en cuanto acabe la temporada de la escuadra celeste es precisamente cuando se podría negociar y ver si hay un ofrecimiento económico por el futbolista. Por el momento se confirma solamente que están interesados en el fichaje del jugador y que quizá en Cruz Azul sí le den salida por los pocos minutos que tiene.

