La Máquina Cementera reveló la dura lesión que sufrió el atacante mexicano de cara al inicio de un nuevo torneo de la Primera División de México.

Si bien la disputa del Mundial 2026 continúa a buen ritmo y acaban de iniciar los 16avos de Final, los equipos de la Liga MX ya iniciaron su preparación para el Apertura 2026. En ese sentido, las pantillas ya de a poco iniciaron la pretemporada y están disputando amistosos.

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Lo peor que le pueden pasar a los jugadores es que en estas primeras semanas de preparación con entrenamientos y partidos se lesionen. Pero en el caso de Cruz Azul, el asunto fue peor porque sumó un lesionado de gravedad que lo hará estar lejos de los campos de juego durante algunos meses.

Se trata del atacante de 20 años Amaury Morales, que durante un entrenamiento sufrió una lesión que el club informó de manera oficial: “CF Cruz Azul informa que, luego de haberse practicado estudios de imagen a nuestro jugador Amaury Morales, lamentablemente se ha confirmado una rotura en el ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla derecha“.

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Y continuaron: “La lesión se suscitó ayer en el entrenamiento de pretemporada realizado en La Noria. Tanto el jugador como el equipo médico del Club ya analizan las mejores alternativas para su tratamiento. El alta médica del jugador dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación“.

Para cerrar, le enviaron un sentido mensaje al futbolista: “Amaury: Toda la Familia Cruz Azul (socios, afición, trabajadores, staff, jugadores, cuerpo técnico y directivos) estamos contigo. Sabemos que harás un gran trabajo de recuperación“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Amaury Morales en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista fue parte de 27 compromisos, siendo titular en apenas 7 oportunidades, lo que refleja poca participación. Anotó solo 3 goles y realizó solo una asistencia.

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En síntesis