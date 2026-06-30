Bienvenidos aficionados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre México y Ecuador , por los 16avos de final del Mundial 2026. ¡Todo listo para un partidazo!

El mítico Coloso de Santa Úrsula será la sede de México vs. Ecuador esta tarde. El campo, en buenas condiciones pese a algunas lluvias que azotan la capital del juego de dieciseisavos.

Debido a las inclemencias del clima en la CDMX, la salida para los calentamientos para el México-Ecuador serán demorados y el momento del silbatazo inicial será impactado.

A raíz de la tormenta que se largó en Ciudad de México, se retrasa la entrada en calor y el inicio del juego , a la espera de un nuevo horario para el comienzo del encuentro.

La delegación local ya bajó del micro para hacer su ingreso a los vestidores, acompañado por una multitud de aficionados que se acercaron a las inmediaciones del estadio.

En medio de la fuerte lluvia, así fue la llegada de Ecuador al Estadio Ciudad de México, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La delegación visitante se hizo presente con su autobús para prepararse para el juego, bajo un clima de hostilidad de parte de los fanáticos mexicanos que hoy serán gran mayoría.

Ante Ecuador, la Selección regresa al atuendo verde, blanco y rojo con el que inició con una sonrisa su camino mundialista en el estreno. ¿Traerá suerte?

Por tormenta eléctrica, demora en al menos quince minutos la salida a calentamiento de los dos equipos y el inicio del México vs Ecuador. 19.15 es el nuevo horario de arranque.

De acuerdo al último reporte, el México vs. Ecuador se pasaría para las 19.15 hora CDMX , luego de la postergación de las autoridades por las condiciones climáticas adversas.

Tras los reportes periodísticos, la Federación confirmó el retraso del encuentro . "Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa; estaremos atentos a cualquier actualización", comunicaron.

En el centro de medios del Estadio Azteca, FIFA anunció hace instantes que el partido arranca a las 20.00 horas . Dentro de algunos minutos saldrán los equipos a realizar los ejercicios precompetitivos.

En un marco impactante, el Azteca ya está completo en su totalidad de fanáticos que asistieron al compromiso, y que ocupan sus butacas pese a la incesante caída de agua.

Tras revelarse el horario final (20 hs), también se supo que no se parará el desarrollo para "cooling breaks" , a fin de que el México-Ecuador no finalice tan tarde un día de semana.

Tras una larga espera, los jugadores salen al césped por primera vez a acondicionarse para el juego y realizar los movimientos de entrada en calor.

A falta de veinte minutos, las tribunas se mueven al ritmo de la Selección Mexicana . Ecuador será realmente visitante en la capital y sentirá el calor de la afición tricolor de fuera hacia adentro.

Luego de completar la puesta a punto, los futbolistas se marchan a cambiarse mientras los espectadores aplauden y lanzan gritos de todo tipo al unísono a modo de arenga antes del partido. ¡Sigue lo mejor!

Todos de pie en el Estadio Azteca: se entonan las estrofas de los himnos de México y Ecuador , luego del ingreso de las selecciones y de un minuto de silencio por los fallecidos en los terremotos de Venezuela.

¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del encuentro entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto a continuación.

México tomó mal parado a Ecuador de contraataque, Jesús Gallardo habilitó de izquierda al centro a Luis Romo, que disparó tras un control y se fue encima del horizontal.

Esta sí fue concreta: otro avasallamiento por banda derecha, esta vez de Luis Romo, que mandó el centro pasado y Raúl Jiménez cabeceó afuera yéndose muy cerca del palo.

Luego de un córner, el rebote le quedó a César Montes, que mandó un centro pasado y Gil Mora, en diagonal al arco, tiró con comba y apenas desviado.

Primera aproximación de la visita, que por medio de una jugada individual de John Yeboah, remató y el balón dio en el poste y se fue afuera, dándole un susto a México.

¡Se abre el marcador! Julián Quiñones anota el 1-0 de México ante Ecuador. El delantero se fue solo en velocidad, enganchó, remató y la clavó fuerte arriba.

¡Cae otro más! Raúl Jiménez anota el 2-0 de México ante Ecuador. La inició el 'Lobo', pared con Julián Quiñones y remate furibundo del '9' para romperle el arco a Galíndez.

Nuevamente se distingue John Yeboah, en otro arrebato personal, eludiendo a dos rivales y forzando la volada de Raúl Rangel con un remate para enviarla al tiro de esquina.

¡Acabó la etapa inicial! México le gana por 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, con los tantos de Julián Quiñones y Rául Jiménez. Tiempo de irse a los vestidores.

¡Complemento en marcha! Ya se juegan los últimos 45 minutos entre México y Ecuador, por los 16avos de final del Mundial 2026. Por ahora, el local se impone por 2-0. ¿Cambiará algo en esta parte final?

Sebastián Beccacece mete mano en el equipo para el complemento: Yaimar Medina y Ángelo Preciado ingresan en lugar de los sustituidos Joel Ordóñez y Alan Franco.

El 'Tri' salió con la misma tónica y lo tuvo de entrada: Raúl Jiménez habilitó solo a Roberto Alvarado, que tuvo tiempo pero remató por encima del travesaño.

Luego de un largo rato, la visita llegó a la portería rival. Pedro Vite tomó el balón fuera del área y disparó pero se le fue unos centímetros arriba del horizontal.

Con el juego en una meseta, la visita busca agitar las cosas: sale un deslucido Enner Valencia y entra Kevin Rodríguez en su puesto.

¡Espectacular Galíndez! Tiro de esquina desde la izquierda de Roberto Alvarado, César Montes cabeceó y el portero de Ecuador voló para enviarla al córner de nuevo.

Casi funciona la misma fórmula: centro de Roberto Alvarado y ganó de cabeza César Montes, que esta vez no acertó al arco y se fue apenas desviado.

Para refrescar piernas, Obed Vargas y Santiago Giménez se meten a la cancha en el local, reemplazando a los salientes Luis Romo y Raúl Jiménez.

Tras un cambio de frente de treinta metros, Kevin Rodríguez la paró de pecho, quedó mano a mano con Rangel y remató desviado por línea de fondo.

Kendry Paez y Jordy Caicedo son las últimas fichas que se juega Sebastián Beccacece para intentar llegar al descuento en el marcador contra México.

Erik Lira robó el balón en tres cuartos y asistió a Orbelín Pineda, que remató a colocar y el balón se marchó rozando el poste de arriba.

Tras taparse la boca para insultar a Santiago Giménez, Piero Hincapié se fue expulsado en Ecuador, luego de una revisión del árbitro en el VAR.

¡Se acabó el juego! México venció por 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Así, el 'Tri' se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

Vuelve a vivir lo más destacado que dejó la victoria del equipo de Javier Aguirre en el Estadio Azteca.

¡Llegó el gran día! La Selección Mexicana comenzará este martes en casa un arduo camino en los Playoffs del Mundial 2026. Con el apoyo de su pasional afición, buscará dar el primer paso en los ‘mata-mata’ y eliminar a Ecuador, primer rival en la fase final. La escuadra nacional quiere mantener viva la ilusión del título.

El ‘Tri’ viene de superar sin despeinarse su participación en la primera ronda, donde terminó 1° en el Grupo A, gracias a haber conseguido puntaje perfecto. Allí, el equipo de Javier Aguirre obtuvo cartón lleno (solo Francia y Argentina lo lograron), tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

La ‘Tri’, por su parte, tuvo que sufrir más de la cuenta para clasificarse a esta instancia, tras finalizar 3° en el Grupo E, con solo 4 puntos de nueve posibles. En esa zona, el conjunto de Sebastián Beccacece tuvo todos los resultados: perdió contra Costa de Marfil, empató contra Curazao y le ganó a Alemania.

México quiere hacerse fuerte en casa [Foto: Getty]

Este enfrentamiento México – Ecuador ya no es por los puntos, es eliminatorio: en 16avos del Mundial 2026, el que gana pasa de fase y el que pierde, queda afuera. En caso de avanzar, el vencedor del encuentro irá ni más ni menos que ante el ganador de Inglaterra-Congo, que se medirán en la llave paralela en el día de mañana.

El partido entre México y Ecuador se disputará HOY martes 30 de junio, a partir de las 19.00 hora CDMX, en el tercer turno del día en 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se celebrará en el Estadio Azteca, donde los pupilos del ‘Vasco’ ya jugaron su primer y tercer compromiso: ahora también lo harán en el cuarto.

La televisación confirmada para el cruce de esta tarde se reparte entre Azteca 7, TUDN y Canal 5. Por streaming también lo transmitirán ViX Premium (Pase Mundial) y Azteca Deportes Network. Sin embargo, la mejor cobertura de México vs. Ecuador la tendrás en Bolavip con el minuto a minuto y todo lo que vaya dejando el partido.