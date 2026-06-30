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Mundial 2026

México 2-0 Ecuador: resumen, goles y videos de la clasificación a octavos del Mundial 2026

Vuelve a vivir lo más destacado que dejó la victoria del equipo de Javier Aguirre en el Estadio Azteca.

45 (+9)' ST - ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡GANÓ MÉXICO!

¡Se acabó el juego! México venció por 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Así, el 'Tri' se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

45 (+5)' ST - ¡Tarjeta roja en Ecuador!

Tras taparse la boca para insultar a Santiago Giménez, Piero Hincapié se fue expulsado en Ecuador, luego de una revisión del árbitro en el VAR.

45 (+2)' ST - ¡Ocasión clara de México!

Erik Lira robó el balón en tres cuartos y asistió a Orbelín Pineda, que remató a colocar y el balón se marchó rozando el poste de arriba.

35' ST - Últimas dos modificaciones en México

Israel Reyes y Orbelín Pineda ocupan los lugares de Roberto Alvarado y Julián Quiñones, retocando el esquema y planteando un formato más conservador.

34' ST - Últimas dos modificaciones en Ecuador

Kendry Paez y Jordy Caicedo son las últimas fichas que se juega Sebastián Beccacece para intentar llegar al descuento en el marcador contra México.

29' ST - ¡Ocasión clara de Ecuador!

Tras un cambio de frente de treinta metros, Kevin Rodríguez la paró de pecho, quedó mano a mano con Rangel y remató desviado por línea de fondo.

28' ST - Doble modificación en México

Para refrescar piernas, Obed Vargas y Santiago Giménez se meten a la cancha en el local, reemplazando a los salientes Luis Romo y Raúl Jiménez.

23' ST - ¡Ocasión clara de México!

Casi funciona la misma fórmula: centro de Roberto Alvarado y ganó de cabeza César Montes, que esta vez no acertó al arco y se fue apenas desviado.

22' ST - ¡Ocasión clara de México!

¡Espectacular Galíndez! Tiro de esquina desde la izquierda de Roberto Alvarado, César Montes cabeceó y el portero de Ecuador voló para enviarla al córner de nuevo.

15' ST - Tercera modificación en Ecuador

Con el juego en una meseta, la visita busca agitar las cosas: sale un deslucido Enner Valencia y entra Kevin Rodríguez en su puesto.

14' ST - Primera modificación en México

Javier Aguirre introduce su primer cambio en el partido y quita a Gilberto Mora, para colocar dentro del equipo a Brian Gutiérrez.

6' ST - Nueva ocasión de Ecuador

Luego de un largo rato, la visita llegó a la portería rival. Pedro Vite tomó el balón fuera del área y disparó pero se le fue unos centímetros arriba del horizontal.

2' ST - ¡Ocasión clara de México!

El 'Tri' salió con la misma tónica y lo tuvo de entrada: Raúl Jiménez habilitó solo a Roberto Alvarado, que tuvo tiempo pero remató por encima del travesaño.

1' ST - Doble modificación en Ecuador

Sebastián Beccacece mete mano en el equipo para el complemento: Yaimar Medina y Ángelo Preciado ingresan en lugar de los sustituidos Joel Ordóñez y Alan Franco.

0' ST - ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡Complemento en marcha! Ya se juegan los últimos 45 minutos entre México y Ecuador, por los 16avos de final del Mundial 2026. Por ahora, el local se impone por 2-0. ¿Cambiará algo en esta parte final?

45 (+5)' PT - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

¡Acabó la etapa inicial! México le gana por 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, con los tantos de Julián Quiñones y Rául Jiménez. Tiempo de irse a los vestidores.

39' PT - ¡Ocasión clara de Ecuador!

Nuevamente se distingue John Yeboah, en otro arrebato personal, eludiendo a dos rivales y forzando la volada de Raúl Rangel con un remate para enviarla al tiro de esquina.

31' PT - ¡GOOOOL DE MÉXICO!

¡Cae otro más! Raúl Jiménez anota el 2-0 de México ante Ecuador. La inició el 'Lobo', pared con Julián Quiñones y remate furibundo del '9' para romperle el arco a Galíndez.

22' PT - ¡GOOOOL DE MÉXICO!

¡Se abre el marcador! Julián Quiñones anota el 1-0 de México ante Ecuador. El delantero se fue solo en velocidad, enganchó, remató y la clavó fuerte arriba.

18' PT - ¡Ocasión clara de Ecuador!

Primera aproximación de la visita, que por medio de una jugada individual de John Yeboah, remató y el balón dio en el poste y se fue afuera, dándole un susto a México.

15' PT - ¡Ocasión clara de México!

Luego de un córner, el rebote le quedó a César Montes, que mandó un centro pasado y Gil Mora, en diagonal al arco, tiró con comba y apenas desviado.

7' PT - ¡Ocasión clara de México!

Esta sí fue concreta: otro avasallamiento por banda derecha, esta vez de Luis Romo, que mandó el centro pasado y Raúl Jiménez cabeceó afuera yéndose muy cerca del palo.

6' PT - Otra ocasión de México

México tomó mal parado a Ecuador de contraataque, Jesús Gallardo habilitó de izquierda al centro a Luis Romo, que disparó tras un control y se fue encima del horizontal.

5' PT - ¡Ocasión clara de México!

En la primera llegada clara, Jorge Sánchez desbordó por derecha, mandó el centro atrás y Gilberto Mora remató apenas por encima del travesaño.

0' PT - ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del encuentro entre México y Ecuador en el Estadio Azteca, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto a continuación.

Salen los equipos y momento de los himnos

Todos de pie en el Estadio Azteca: se entonan las estrofas de los himnos de México y Ecuador, luego del ingreso de las selecciones y de un minuto de silencio por los fallecidos en los terremotos de Venezuela.

¡Todos a vestidores que se viene el duelo!

Luego de completar la puesta a punto, los futbolistas se marchan a cambiarse mientras los espectadores aplauden y lanzan gritos de todo tipo al unísono a modo de arenga antes del partido. ¡Sigue lo mejor!

¡Se caen las gradas alentando a México!

A falta de veinte minutos, las tribunas se mueven al ritmo de la Selección Mexicana. Ecuador será realmente visitante en la capital y sentirá el calor de la afición tricolor de fuera hacia adentro.

¡México y Ecuador saltan al precalentamiento!

Tras una larga espera, los jugadores salen al césped por primera vez a acondicionarse para el juego y realizar los movimientos de entrada en calor.

¡No habrá pausas de hidratación esta noche!

Tras revelarse el horario final (20 hs), también se supo que no se parará el desarrollo para "cooling breaks", a fin de que el México-Ecuador no finalice tan tarde un día de semana.

Cancha al 100% a una hora del kick-off

En un marco impactante, el Azteca ya está completo en su totalidad de fanáticos que asistieron al compromiso, y que ocupan sus butacas pese a la incesante caída de agua.

¡Cambio definitivo para el comienzo del partido!

En el centro de medios del Estadio Azteca, FIFA anunció hace instantes que el partido arranca a las 20.00 horas. Dentro de algunos minutos saldrán los equipos a realizar los ejercicios precompetitivos.

La FMF oficializa la demora del juego

Tras los reportes periodísticos, la Federación confirmó el retraso del encuentro. "Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador se retrasa; estaremos atentos a cualquier actualización", comunicaron.

¡Nuevo horario para el puntapié inicial!

De acuerdo al último reporte, el México vs. Ecuador se pasaría para las 19.15 hora CDMX, luego de la postergación de las autoridades por las condiciones climáticas adversas.

México vuelve a su vestimenta tradicional

Ante Ecuador, la Selección regresa al atuendo verde, blanco y rojo con el que inició con una sonrisa su camino mundialista en el estreno. ¿Traerá suerte?

El plantel de Ecuador arribó al edificio

La delegación visitante se hizo presente con su autobús para prepararse para el juego, bajo un clima de hostilidad de parte de los fanáticos mexicanos que hoy serán gran mayoría.

El plantel de México llegó al recinto

La delegación local ya bajó del micro para hacer su ingreso a los vestidores, acompañado por una multitud de aficionados que se acercaron a las inmediaciones del estadio.

¡Se posterga el arranque del partido!

A raíz de la tormenta que se largó en Ciudad de México, se retrasa la entrada en calor y el inicio del juego, a la espera de un nuevo horario para el comienzo del encuentro.

El Estadio Azteca espera por México-Ecuador

El mítico Coloso de Santa Úrsula será la sede de México vs. Ecuador esta tarde. El campo, en buenas condiciones pese a algunas lluvias que azotan la capital del juego de dieciseisavos.

Las bancas de México y Ecuador para el juego

Estas son las alternativas que tendrá cada entrenador:

  • Suplentes de México: Ochoa, Acevedo, M. Chávez, Álvarez, Reyes, Fidalgo, Pineda, L. Chávez, Vargas, Gutiérrez, Martínez, González, Huerta, Giménez y Vega.
  • Suplentes de Ecuador: Ramírez, Valle, Estupiñán, Medina, Porozo, Preciado, Torres, Paez, Alcívar, Castillo, Valencia, Caicedo, Rodríguez, Minda y Arévalo.

¡Alineación confirmada en Ecuador!

Estos son los once elegidos por Sebastián Beccacece:

  • Hernán Galíndez.
  • Alan Franco.
  • Willian Pacho.
  • Joel Ordóñez.
  • Piero Hincapié.
  • Pedro Vite.
  • Moisés Caicedo.
  • Nilson Angulo.
  • Gonzalo Plata.
  • John Yeboah.
  • Enner Valencia.

¡Alineación confirmada en México!

Estos son los once elegidos por Javier Aguirre:

  • Raúl Rangel.
  • Jorge Sánchez.
  • César Montes.
  • Johan Vásquez.
  • Jesús Gallardo.
  • Erik Lira.
  • Luis Romo.
  • Gilberto Mora.
  • Julián Quiñones.
  • Raúl Jiménez.
  • Roberto Alvarado.

SE VIENE EL PARTIDO: ¡MÉXICO VS. ECUADOR!

Bienvenidos aficionados, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre México y Ecuador, por los 16avos de final del Mundial 2026. ¡Todo listo para un partidazo!

México ganó en casa ante Ecuador y se clasificó.
© GettyMéxico ganó en casa ante Ecuador y se clasificó.

¡Llegó el gran día! La Selección Mexicana comenzará este martes en casa un arduo camino en los Playoffs del Mundial 2026. Con el apoyo de su pasional afición, buscará dar el primer paso en los ‘mata-mata’ y eliminar a Ecuador, primer rival en la fase final. La escuadra nacional quiere mantener viva la ilusión del título.

El ‘Tri’ viene de superar sin despeinarse su participación en la primera ronda, donde terminó 1° en el Grupo A, gracias a haber conseguido puntaje perfecto. Allí, el equipo de Javier Aguirre obtuvo cartón lleno (solo Francia y Argentina lo lograron), tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

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La ‘Tri’, por su parte, tuvo que sufrir más de la cuenta para clasificarse a esta instancia, tras finalizar 3° en el Grupo E, con solo 4 puntos de nueve posibles. En esa zona, el conjunto de Sebastián Beccacece tuvo todos los resultados: perdió contra Costa de Marfil, empató contra Curazao y le ganó a Alemania.

México quiere hacerse fuerte en casa [Foto: Getty]

México quiere hacerse fuerte en casa [Foto: Getty]

Este enfrentamiento México – Ecuador ya no es por los puntos, es eliminatorio: en 16avos del Mundial 2026, el que gana pasa de fase y el que pierde, queda afuera. En caso de avanzar, el vencedor del encuentro irá ni más ni menos que ante el ganador de Inglaterra-Congo, que se medirán en la llave paralela en el día de mañana.

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El partido entre México y Ecuador se disputará HOY martes 30 de junio, a partir de las 19.00 hora CDMX, en el tercer turno del día en 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se celebrará en el Estadio Azteca, donde los pupilos del ‘Vasco’ ya jugaron su primer y tercer compromiso: ahora también lo harán en el cuarto.

La televisación confirmada para el cruce de esta tarde se reparte entre Azteca 7, TUDN y Canal 5. Por streaming también lo transmitirán ViX Premium (Pase Mundial) y Azteca Deportes Network. Sin embargo, la mejor cobertura de México vs. Ecuador la tendrás en Bolavip con el minuto a minuto y todo lo que vaya dejando el partido.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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