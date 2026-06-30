¡Llegó el gran día! La Selección Mexicana comenzará este martes en casa un arduo camino en los Playoffs del Mundial 2026. Con el apoyo de su pasional afición, buscará dar el primer paso en los ‘mata-mata’ y eliminar a Ecuador, primer rival en la fase final. La escuadra nacional quiere mantener viva la ilusión del título.
El ‘Tri’ viene de superar sin despeinarse su participación en la primera ronda, donde terminó 1° en el Grupo A, gracias a haber conseguido puntaje perfecto. Allí, el equipo de Javier Aguirre obtuvo cartón lleno (solo Francia y Argentina lo lograron), tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
La ‘Tri’, por su parte, tuvo que sufrir más de la cuenta para clasificarse a esta instancia, tras finalizar 3° en el Grupo E, con solo 4 puntos de nueve posibles. En esa zona, el conjunto de Sebastián Beccacece tuvo todos los resultados: perdió contra Costa de Marfil, empató contra Curazao y le ganó a Alemania.
México quiere hacerse fuerte en casa [Foto: Getty]
Este enfrentamiento México – Ecuador ya no es por los puntos, es eliminatorio: en 16avos del Mundial 2026, el que gana pasa de fase y el que pierde, queda afuera. En caso de avanzar, el vencedor del encuentro irá ni más ni menos que ante el ganador de Inglaterra-Congo, que se medirán en la llave paralela en el día de mañana.
El partido entre México y Ecuador se disputará HOY martes 30 de junio, a partir de las 19.00 hora CDMX, en el tercer turno del día en 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se celebrará en el Estadio Azteca, donde los pupilos del ‘Vasco’ ya jugaron su primer y tercer compromiso: ahora también lo harán en el cuarto.
La televisación confirmada para el cruce de esta tarde se reparte entre Azteca 7, TUDN y Canal 5. Por streaming también lo transmitirán ViX Premium (Pase Mundial) y Azteca Deportes Network. Sin embargo, la mejor cobertura de México vs. Ecuador la tendrás en Bolavip con el minuto a minuto y todo lo que vaya dejando el partido.