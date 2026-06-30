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MUNDIAL 2026

La denuncia de Ecuador a México a horas del duelo por el Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana de Futbol realizó un fuerte reclamo antes del cruce con México por el Mundial 2026.

Ecuador realiza reclamo contra México.
© Getty ImagesEcuador realiza reclamo contra México.

Faltan pocas horas para uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Desde las 19:00 hs de la CDMX, México y Ecuador se enfrentarán en el Estadio Azteca por un lugar en los octavos de final. El Tri intentará hacer pesar la localía en uno de los escenarios más emblemáticos del torneo, mientras que la Tri buscará seguir sorprendiendo tras dejar en el camino a Alemania.

La previa del encuentro estuvo marcada por una situación que generó malestar en la delegación ecuatoriana. Luego de arribar a México con cerca de tres horas de retraso, el plantel vivió una noche complicada debido a que un grupo de aficionados mexicanos se acercó al hotel de concentración para realizar una ruidosa serenata con el objetivo de impedir el descanso de los futbolistas antes del compromiso.

Ante estos hechos, la Federación Ecuatoriana de Futbol decidió tomar cartas en el asunto y presentó un reclamo formal ante la organización del Mundial 2026. Desde la entidad consideraron que lo ocurrido va en contra de los principios de juego limpio, por lo que solicitaron que se adopten las medidas correspondientes para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

El comunicado oficial de Ecuador

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar.

Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo.

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En sintesis

  • México y Ecuador disputan los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca a las 19:00.
  • La Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un reclamo formal ante la organización del torneo.
  • Aficionados locales realizaron una ruidosa serenata nocturna en el hotel del plantel sudamericano.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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