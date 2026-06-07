Jorge Sánchez no sería la primera opción de Cruz Azul

Hace unos días se dio a conocer que Jorge Sánchez ya no estaba contento con la decisión de haber dejado a Cruz Azul e irse de nuevo a vivir el sueño europeo con el PAOK de Grecia, puesto que las cosas no salieron como se esperaban y que además tenía un adeudo de dos meses que no le pagaban, por lo que buscaba volver a la Liga MX.

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Hay que recordar que el lateral derecho mexicano se fue ya empezado el torneo y había sido una de las posiciones más complicadas de cubrir, por lo que seguramente eso lo tomó en cuenta la directiva. Puesto que ante un posible regreso a nuestro país después de jugar el Mundial el equipo cementerio podría volver a ser su club.

Pero al parecer no es así, y es que tomando en cuenta que era un “viejo conocido” en la plantilla, se pretendía que con la continuidad de Joel Huiqui se buscara su retorno, sobre todo porque es la posición que a fuerzas necesitan reforzar. Sin embargo, ya tienen en la mente a un elemento y no es él la primera opción.

¿Le quitaría la oportunidad de regresar a Jorge Sánchez?

De acuerdo con @ikecarrera en “X” la prioridad que tiene la escuadra cementera para cubrir esa lateral derecha es precisamente otro mexicano que también viene de Europa, pero no sería Sánchez, sino uno que no va al Mundial, Julián Araujo. Las cualidades que ha mostrado en algunos encuentros con el Celtic son del agrado de la directiva.

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La misma fuente menciona que hay gestiones ya con el Bournemouth, equipo al que pertenece el futbolista, para que se pueda llegar a un acuerdo. La situación podría tener dos vías con Cruz Azul, la primera sería un préstamo del jugador con opción a compra o la otra sería una compra definitiva y saber de qué manera se va desarrollando.

En síntesis