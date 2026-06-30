Ibai Llanos enalteció a la Selección Mexicana y la colocó por encima de Argentina en el Mundial 2026

El reconocido streamer español se pronunció en redes sociales luego de la victoria ante Ecuador por los 16avos de final.

México clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 luego de superar a Ecuador por 2-0 en el Estadio Ciudad de México (Azteca). El Tri demostró nuevamente que está en un excelente momento y volvió a dejar su portería en cero.

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Este presente está generando un sinfín de elogios para la Selección Mexicana, incluso de figuras extranjeras. Uno de los que se pronunció fue Ibai Llanos, streamer español con más de 16 millones de seguidores en Instagram y creador de eventos multitudinarios como ‘La Velada del Año’.

El elogio de Ibai Llanos para la Selección Mexicana

Justo después de la victoria de México sobre Ecuador por los 16avos de final, el reconocido streamer español Ibai Llanos publicó en su cuenta de ‘X’: “Qué absoluta exhibición de México. Está siendo el mejor equipo del Mundial junto a Francia. Increíble”.

El posteo de Ibai Llanos en ‘X’

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De esta manera, Ibai no solo puso a México a la misma altura de Francia en esta Copa del Mundo, sino que además sorpresivamente ignoró a la Selección Argentina, combinado que también está invicto y que es el último campeón del Mundial.

Ahora bien, lo que juega a favor del Tri es que no solo clasificó con puntaje perfecto en el Grupo A, sino que además continúa con valla invicta, algo que Argentina no pudo lograr tras sufrir un gol ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos.

En síntesis

México 2-0 Ecuador: el Tri clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

el Tri clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Ibai Llanos: el streamer publicó en ‘X’ comparando el nivel de México con Francia.

el streamer publicó en ‘X’ comparando el nivel de México con Francia. Puntaje perfecto: la Selección Mexicana avanzó en el Grupo A con su portería invicta.