La Selección regresa a una instancia que le trajo muchos dolores de cabeza. Los mejoes y peores recuerdos.

El Mundial 2026 le brindará una nueva oportunidad de tener revancha a un equipo respetable y tradicional, que quiere sacarse la espina de encima de una vez. México está nuevamente en octavos de final de la Copa del Mundo, una fase donde ha vivido más malas que buenas y con antecedentes que guardan mucho dolor.

Publicidad

A lo largo de toda su historia en esta competición, la Selección Mexicana ha jugado está instancia 8 veces y fue eliminado en 7 de ellas. Sólo en una oportunidad pudo superar esta ronda y seguir avanzando en el Mundial. En esta edición donde el equipo marcha entonado y en buena forma, es la chance ideal de cruzar el rubicón.

Las 7 eliminaciones de México en octavos de final del Mundial:

Estados Unidos 1994: México cayó 3-1 por penales ante Bulgaria en el Giants Stadium, tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario con gol de Alberto García.

Francia 1998: México perdió por 2-1 ante Alemania en el Stade de la Mosson de Montpellier en el tiempo reglamentario, con el tanto de Luis Arturo Hernández.

Publicidad

Corea Japón 2002: México fue derrotado por 2-0 por Estados Unidos en el Estadio Mundialista de Jeonju en tiempo reglamentario, donde no marcó goles.

Alemania 2006: México cayó por 2-1 ante Argentina en el Zentralstadion de Leipzig en el tiempo reglamentario, con la anotación de Rafael Márquez.

Sudáfrica 2010: México perdió por 3-1 ante Argentina en el Estadio Soccer City de Johannesburgo en el tiempo reglamentario, con el gol de Javier Hernández.

Publicidad

Brasil 2014: México fue derrotado por 2-1 ante Países Bajos en el Estadio Castelao de Fortaleza en el tiempo reglamentario, con el tanto de Giovani Dos Santos.

Rusia 2018: México cayó por 2-0 ante Brasil en el Cosmos Arena de Samara en el tiempo reglamentario, donde no pudo convertir ningún gol.

Aguirre, DT en 2002 y 2010, va por su revancha [Foto: Getty]

Publicidad

La única clasificación de México en octavos de final del Mundial:

México 1986: México venció por 2-0 a Bulgaria en el Estadio Azteca en el tiempo reglamentario, con los goles goles de Manuel Negrete Arias y Raúl Servín Monetti.

México y el “quinto partido”, una historia de cuarenta años:

La clasificación de la Selección Mexicana a octavos de final del Mundial 2026 representa romper una racha de ocho Mundiales sin poder llegar al quinto partido. Lo más lejos que había llegado había sido precisamente en México 1986, donde fue eliminado en el “quinto partido”. Allí ese juego era cuartos de final, ya que no había dieciseisavos como en este formato.

De este modo, esta edición 2026 significa la mejor participación mundialista de México en su historia. No solo iguala la de 1986, sino que la mejora ya que ahora ganó sus 4 partidos previos, y aquella vez había ganado 3 y empatado uno. Ahora, buscará que no le pase lo de esa vez, cuando Alemania lo eliminó en el quinto partido de la Copa del Mundo por penales.