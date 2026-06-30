¿Por qué se suspendió y postergó el partido de México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

La presentación del Tri y los sudamericanos estuvo demorada debido a las condiciones climáticas.

El partido entre México y Ecuador correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 estaba pautado para este martes a las 19:00hs del Centro de México, pero las condiciones climáticas impidieron el desarrollo normal del compromiso que debió esperar para su silbatazo inicial.

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Debido a la tormenta eléctrica y las intensas lluvias, FIFA optó por ingresar en protocolo de prevención y cancelar todas las actividades dentro y fuera del Estadio Azteca, llamado Estadio Ciudad de México para la Copa del Mundo.

Según la información que recibió Bolavip, la FMF esperaba la decisión definitiva de FIFA para confirmar el nuevo horario para iniciar el juego. El puntapié inicial se dio a las 20:00 horas (CDMX), aunque las autoridades del ente madre del futbol fueron actualizando la situación cada 15 minutos.

Horario confirmado para México vs. Ecuador según país

México: 20:00hs

Colombia – Perú: 21:00hs

Chile – Estados Unidos: 22:00hs

Argentina: 23:00hs

España: 04:00hs (miércoles)

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Protocolo FIFA contra la tormenta electrica

La norma indica que si un rayo impacta o hay señales de descarga eléctrica en un radio de 8 millas (unos 13 kilómetros), el partido no puede jugarse por protocolos de seguridad.

El Estadio Azteca aguarda por el inicio del juego entre México y Ecuador. (GETTY IMAGES)

Los espectadores deben ponerse a cubierto dentro del estadio y los jugadores se retiran o se quedan en los vestidores. El protocolo indica que se deben esperar 30 minutos luego del último rayo que aparece, aunque en este caso se anunció que se aguardaría en un principio 15 minutos antes del inicio del juego, tal como se anunció más arriba.

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¿Cómo estaba el clima en Ciudad de México?

El pronóstico indicaba una temperatura baja que oscila entre los 18 y 15 grados Celsius, aunque las probabilidades de lluvia no son muy altas. Entre un 20 y 30% es lo que marcan los especialistas en el clima. Por otro lado, se presuma una alta humedad que puede alcanzar hasta el 85%.

El clima en Ciudad de México anuncia lluvias prolongadas. (BOLAVIP)

Temperatura: 16°C

Sensación térmica: 16°C

Probabilidad de lluvia: 30%

Cantidad de lluvia: 0.1 mm

Viento: 9 km/h

Humedad: 85%

Nubosidad: 92%

Índice UV: 0 de 11

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El antecedente que marca la Copa del Mundo

En la fase de grupos, más precisamente en la jornada 2 que enfrentó a Francia e Irak, el encuentro llegó al entretiempo y estuvo suspendido casi 2 horas debido a que la tormenta eléctrica no daba tregua. Finalmente, el encuentro culminó 3-0 a favor de los galos.

En síntesis