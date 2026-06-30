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Mundial 2026

Recopilación de los mejores memes de Gilberto Mora y su juegazo ante Ecuador

Gilberto Mora se convirtió en uno de los jugadores estrellas de la victoria de México vs Ecuador.

Los mejores memes del "baile" de Gilberto Mora a Ecuador
© Luke Hales/Getty ImagesLos mejores memes del "baile" de Gilberto Mora a Ecuador

Gilberto Mora se convirtió en la estrella de este México vs Ecuador y no sólo en el país, sino que varios aficionados comenzaron a buscarlo en otros países para sus propios clubes. Es por eso que con sus jugadas y su carisma fue la figura de todos los memes luego de la victoria del conjunto nacional. Por ello te compartimos los mejores:

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Marilyn Rebollo
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