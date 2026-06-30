Mexicanos le piden al PSG que fiche a Johan Vásquez en lugar de Willian Pacho

La noche de este martes la Selección Mexicana logró una victoria histórica consiguiendo su pase a los Octavos de Final. La derrota de Ecuador no sólo fue a nivel grupal, sino que pesó en varios jugadores que han sido estrellas en Europa, pero que en el partido de hoy no brillaron; uno de ellos fue Willian Pacho, quien juega en el Paris Saint Germain.

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Fue precisamente el conjunto parisino quien compartió la imagen del futbolista dejando ver que estaba eliminado de la Copa del Mundo y felicitando a los mexicanos por conseguir su pase a los octavos de final. Por lo que inmediatamente los seguidores nacionales se hicieron presentes en los comentarios.

Los Incondicionales comenzaron a poner a un jugador como su próximo reemplazo, que para ser justos era mexicano. En los comentarios los aficionados empezaron a poner imágenes de Johan Vásquez, quien hasta el momento ha sido una pieza fundamental para que el equipo se mantenga con el arco en ceros por sus actuaciones en la defensa central.

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Hasta el momento Johan se mantiene como la base de la defensa del Genoa en la Serie A, pero después de esta Copa del Mundo es muy seguro que varias ofertas de algunos otros clubes puedan mandar ofertas por él.

En síntesis