Gonzalo Piovi podría salir de Cruz Azul: lo buscan desde Argentina y la MLS

El central se encuentra ante la oportunidad de regresar a su país o tener una nueva experiencia.

El mercado de pases veraniego se activa con fuerza alrededor de la Noria y las alarmas se encienden ante una posible baja de peso. Gonzalo Piovi, uno de los grandes referentes del Cruz Azul campeón en el Clausura, despierta el interés de diversos clubes en el extranjero y su continuidad en la institución de cara al próximo torneo entra en un terreno de incertidumbre.

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El futuro de Gonzalo Piovi en Cruz Azul es incierto

Según información adelantada por Córdova Sports, existen sondeos formales desde el fútbol argentino y también por parte de la MLS por los servicios del defensor central. La directiva de la Máquina Celeste no cierra las puertas ante estas aproximaciones y se muestra abierta a negociar una transferencia en este periodo de transferencias, siempre y cuando la oferta cumpla con las expectativas económicas fijadas por la cúpula celeste.

A sus 31 años, el zaguero zurdo atraviesa el punto más alto de su carrera y posee un contrato vigente de larga duración con el club mexicano, el cual expira hasta diciembre de 2028. Su valor en la plataforma Transfermarkt ronda casi los 3 millones de dólares, una cifra que sirve como base para cualquier interesado. Aunque nunca pisó las canchas de Estados Unidos en su etapa profesional, sí cuenta con un recorrido amplio en su país natal tras sus etapas en Racing Club, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe.

La eventual salida del sudamericano representaría un hueco complejo de llenar para el cuerpo técnico celeste. A pesar de los constantes cuestionamientos por parte de un sector de la prensa y la afición en distintos momentos de su estancia, el defensor central siempre se impuso ante la adversidad y sostuvo la titularidad inamovible en la plantilla.

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Gonzalo Piovi se consagró campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul. (GETTY IMAGES)

El conjunto de la Noria es, de hecho, el equipo donde más actividad registra en toda su trayectoria profesional con un saldo de 115 partidos disputados, un gol y siete asistencias en sus registros personales. Las próximas semanas resultarán vitales para definir el destino de un baluarte en el esquema campeón.

En síntesis

El defensor Gonzalo Piovi genera interés y sondeos formales en el fútbol argentino y la MLS .

genera interés y sondeos formales en el fútbol argentino y la . El futbolista de 31 años tiene un contrato vigente con Cruz Azul hasta diciembre de 2028 .

con Cruz Azul hasta . Su valor de mercado en Transfermarkt ronda casi los 3 millones de dólares actualmente.