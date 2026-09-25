¿A qué Valencia llega Javier Aguirre? Un grande en ruinas que lucha por no descender

El Vasco tendrá una nueva experiencia en LaLiga de España como entrenador del equipo 'Ché'. ¿Con qué se encuentra?

Javier Aguirre vuelve a los banquillos de LaLiga y lo hace para tomar las riendas de un club con un nombre que supo imponer respeto en toda Europa: el Valencia Club de Fútbol. Sin embargo, el estratega mexicano tendrá que ponerse el traje de bombero porque llega a un equipo que está muy lejos de ser aquel cuadro temible que hace un par de décadas conquistaba campeonatos y rozaba la gloria en la Champions League.

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Para entender la magnitud del reto que asume el experimentado director técnico de reciente paso por la Selección Mexicana, hay que mirar la dura realidad de la institución ‘Che’. Hoy, el Valencia no pelea por entrar a Europa; pelea por sobrevivir.

Javier Aguirre dirigió a México en el Mundial 2026 (Getty Images)

Del doblete histórico a la angustia del descenso

El aficionado que recuerda al Valencia de principios de los 2000 tiene en la mente a un equipo de época. Aquel conjunto dirigido por Rafa Benítez, que contaba con figuras como Roberto Ayala, Pablo Aimar, Santiago Cañizares o Rubén Baraja, fue capaz de arrebatarle LaLiga al Real Madrid y al Barcelona en dos ocasiones (2002 y 2004), además de ganar una Copa de la UEFA.

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Pero el Valencia que hereda Javier Aguirre es todo lo opuesto. En las últimas temporadas, el objetivo primordial del equipo ha pasado de mirar a la parte alta de la tabla a sacar la calculadora para evitar el abismo de la Segunda División. Apenas en la campaña 2022-2023, el equipo se salvó del descenso en la última jornada, un reflejo claro de la decadencia deportiva que asfixia al club.

La crisis institucional bajo el mandato de Peter Lim

La raíz de esta caída libre no está solo en el terreno de juego, sino en los despachos. Desde la llegada del empresario singapurense Peter Lim (a través de su empresa Meriton Holdings) como máximo accionista, el club ha vivido una montaña rusa que ha terminado en un declive sostenido.

La falta de inversión en refuerzos de jerarquía, la venta sistemática de sus mejores jugadores temporada tras temporada (como Carlos Soler, Ferran Torres o Gonçalo Guedes) y las constantes disputas con la afición han creado un ambiente de tensión perpetua. Hoy en día, Mestalla es un estadio que protesta cada fin de semana contra su directiva, creando una atmósfera de presión tremenda para cualquier entrenador.

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La afición de Valencia pidiendo por la salida de Peter Lim (Getty Images)

El reto del Vasco: juventud y supervivencia

Ante la falta de cartera para fichajes estrella, el Valencia ha tenido que aferrarse a su cantera para sobrevivir. Aguirre se encontrará con un vestuario lleno de jóvenes talentos que han tenido que madurar a la fuerza y echarse el equipo al hombro ante la falta de veteranos consolidados.

Aquí es donde la figura de Javier Aguirre cobra sentido. Si hay un especialista en España para tomar equipos con el agua hasta el cuello, gestionar vestuarios tensos y exprimir al máximo planteles limitados, es el mexicano. Ya lo hizo con Osasuna, Zaragoza, Espanyol y, más recientemente, con el Mallorca.

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El Vasco llega a un Valencia que es un grande dormido y maltratado. Su misión no será regresarlos de golpe a la Champions League, sino dotar al equipo de carácter, orden defensivo y garra para alejar el fantasma del descenso. Aguirre tendrá que hacer malabares con pocos recursos y convencer a una afición dolida de que, con él al mando, el escudo del Valencia al menos se defenderá con el cuchillo entre los dientes.