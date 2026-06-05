Consumado el título de Concachampions, el 'Turco' fue halagado en su país por una marca top.

Durante toda su carrera, Antonio Mohamed tuvo que trabajar el doble para conseguir ser reconocido en su país: en Argentina miraban de reojo al futbol mexicano. Cada trofeo que ganó dirigiendo en suelo tricolor se le bajó el precio, por considerarse a la Liga MX un torneo de segundo orden y de menor competitividad que el suyo.

Publicidad

Sin embargo, el ‘Turco’ ya va dando vuelta su propia imagen con afición y prensa argentina. Tras el título de CONCACAF, alcanzó un nuevo récord que le brindó aplausos en su tierra natal, por su flamante palmarés como entrenador principal. El estratega del Toluca colocó su nombre en un lugar privilegiado entre los mejores teçnicos.

Con su nueva conquista en la Concachampions 2026, Antonio Mohamed se convirtió en el quinto DT argentino más ganador de la historia. A partir de ahora, se encuentra en la elite de entrenadores nacidos en su país. Además, el hecho de haber ganado un trofeo internacional le da una distinción adicional de cara a los suyos.

El Turco sigue cosechando alegrías con Toluca [Foto: Getty]

Publicidad

Después de la victoria en la final con Tigres, el ‘Turco’ llegó a 13 títulos totales en su carrera profesional: 5 con Toluca, 3 con Monterrey, 2 con Atlético Mineiro, 1 con América, 1 con Xolos y 1 con Independiente. De este modo, se ubicó solo detrás de Ramón Díaz (17 títulos), Helenio Herrera (16), Carlos Bianchi (15) y Marcelo Gallardo (15).

Bajo estas circunstancias, Antonio Mohamed necesita dos trofeos más para meterse en el podio de los DTs argentinos más laureados. Y este próximo semestre, con su Toluca, todavía puede ganar siete títulos en seis meses. El estratega quiere ir por todo con los Diablos Rojos y mandar a callar a quienes todavía dudan de su capacidad.

Todos los títulos de Antonio Mohamed en su carrera:

Estos son los trece trofeos que posicionan al entrenador de Toluca en el Top 5 de los más ganadores de Argentina:

Publicidad