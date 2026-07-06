Los 3 refuerzos que prepara Cruz Azul para ir por el bicampeonato

Cruz Azul quedó campeón del Clausura 2026 y Joel Huiqui dejó la idea de que el conjunto pelearía por el bicampeonato. Sin embargo, después del Mundial, figuras como Erik Lira seguramente dejarán el equipo y van en busca de elementos que aunque respondieron cuando se les necesitaba, dejan un plantel corto en algunas posiciones.

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Es por esta razón que para el mercado de fichajes del Apertura 2026 el conjunto celeste iría por tres elementos que ya tiene en la mira y ahora que está a punto de que comience la Liga MX ya estarían contemplando para poder llegar a un acuerdo con algunos de ellos y sumar jugadores que completen la plantilla el siguiente torneo.

¿Los 3 fichajes para Cruz Azul?

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el conjunto de La Máquina llegó a un acuerdo para que Alan Montes, hermano de César Montes sea nuevo refuerzo del equipo, procedente de Necaxa, aunque en un principio se pensaba que irían por el “Cachorro” es probable que sea una jugada que no se había revelado.

El segundo, según la página de “Carrerismo”, sería Julián Araujo, un lateral derecho y es que ha sido una de las necesidades más urgentes que tiene el conjunto. Aunque es el deseo del equipo, la fuente afirma que su alto salario para los equipos mexicanos lo está haciendo un poco complicado, por lo que esperarán llegar a un acuerdo.

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Finalmente está Juan Brunetta, el futbolista había sido ofrecido por su representante a Cruz Azul, por lo que la fuente menciona que en el momento en el que se libere una plaza de No Formado en México estarían lanzando una oferta por el futbolista de Tigres para que se pueda concretar en caso de que se acepten las negociaciones.

En síntesis