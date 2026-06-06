Jorge Sánchez o Israel Reyes, el elegido de Javier Aguirre para el debut del Mundial

Una de las cuestiones que más se le ha complicado a Javier Aguirre con rumbo al debut de México vs Sudáfrica en el Mundial es decidir quién será su lateral derecho para este primer encuentro. Las dos opciones que parecen claras son Israel Reyes y Jorge Sánchez, puesto que tiene cierta confianza en ambos, pero de diferente manera.

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¿Cómo llegan Israel Reyes y Jorge Sánchez?

Por un lado está Reyes, el jugador del Club América que se ha desempeñado muy bien como lateral derecho y defensa central después de haber sido contención. Su versatilidad lo pone como esa primera opción que elegiría un estratega, sobre todo porque ha tenido actuaciones muy rescatables con el cuadro Tricolor en los partidos que ha disputado.

Por otro lado está el actual jugador del PAOK de Grecia, Sánchez hace cuatro años fue ese elemento que eligió el Tata para poder adueñarse de esa zona, en esta ocasión pese a que su nivel no ha sido el mismo decidió optar por él para ir de nueva cuenta a la Copa del Mundo, pero no ha tenido ese desempeño que tuvo con Cruz Azul.

Aún así, parece ser que después del partido ante Serbia Jorge quedó a deber mucho con el equipo, ya que incluso su puntuación en estadísticas fue de 1.7 sobre la de Reyes que fue de 4.2 cuando ingresó de cambio. En este duelo la diferencia fue clara, pero es algo que ha estado probando Aguirre en estos encuentros.

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¿Por quién se iría Javier Aguirre?

El tema aquí es que Aguirre tiene una idea distinta y confía mucho en los jugadores con los que ya se ha trabajado antes, es por ello que aún cuando las estadísticas puedan mostrar que Israel tiene mejores posibilidades que Sánchez, al final el Vasco tendría la decisión de tomar al jugador del PAOK como esa primera opción para el debut.

En síntesis