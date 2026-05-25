Cruz Azul ya tendría en la mira a su primer refuerzo

Este domingo el Cruz Azul logró conseguir la décima, consagrándose campeones del Clausura 2026 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Con ello, Joel Huiqui dejó ver que el próximo torneo el equipo estaría peleando por la onceava y parte de ello sería conseguir a los refuerzos necesarios para cumplir con ese objetivo.

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El fichaje para ir por la onceava

De acuerdo con el periodista Gerardo González de Vamos Azul, una de las posiciones que están buscando cubrir de manera inmediata es la lateral por derecha, por lo que uno de los nombres que está sonando muy fuerte en La Noria es el del mexicano Julián Araujo, quien actualmente está jugando para el Celtic en Europa y sería esa opción que se busca.

Cabe mencionar que de acuerdo con la información de la misma fuente también buscarían a César Montes, quien habría sido ofertado de nueva cuenta, aunque se ve más complicado su fichaje. El problema con Araujo es que el equipo tiene que hacer méritos, ya que con la llegada de Matías Almeyda a Rayados, es uno de los fichajes que tienen en el radar.

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En cuestión económica es un hecho que el cuadro regiomontano podría ofrecerle una buena oferta, pero tomando en cuenta que la escuadra cementera viene de conseguir un título, no vería con malos ojos estar en la Liga MX con el plantel celeste. Hasta el momento no se prepara una oferta formal, pero hay intención de hacerla.

Cabe mencionar que desde la salida de Jorge Sánchez uno de los problemas a los que se han enfrentado los estrategas, en su momento Nicolás Larcamón y ahora Joel Huiqui es que han tenido que mover varias de sus piezas para que de alguna manera jugadores como Amaury Morales, Jéremy Márquez o Jorge Rodarte pudieran acoplarse.

En síntesis

El técnico Joel Huiqui planea reforzar la plantilla de Cruz Azul tras conseguir el décimo campeonato.

planea reforzar la plantilla de Cruz Azul tras conseguir el décimo campeonato. El periodista Gerardo González reveló el interés del club por fichar al defensor Julián Araujo.

reveló el interés del club por fichar al defensor Julián Araujo. El mexicano Julián Araujo juega en el Celtic de Europa y también es buscado por Monterrey.