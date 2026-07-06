El jugador de la Selección Mexicana que iría a la Premier League después del Mundial 2026

Algunos futbolistas de México tuvieron una actuación notable en la Copa del Mundo y despertaron interés.

México hizo un partidazo este domingo contra Inglaterra pero no fue suficiente para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Unos pocos errores le costaron caro al Tri para poder ganarle al conjunto europeo y seguir con el sueño en el torneo.

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Varios futbolistas de la Selección Mexicana se destacaron a lo largo de la Copa del Mundo y aumentaron su visibilidad. Uno de ellos fue Erik Lira, uno de los principales baluartes del plantel de Javier Aguirre y quien podría recalar en la Premier League.

Erik Lira se despidió de Cruz Azul antes del Mundial 2026 porque estaba claro que el centrocampista no iba a seguir en La Máquina. Según la información de Gerardo González de Vamos Azul, hay interés en la Premier League por el mexicano.

La información acerca de Erik Lira (X)

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Es evidente que Erik Lira será transferido, la cuestión ahora es dónde. En medio del Mundial la venta no iba a suceder, pero una vez terminada la participación de México en el torneo el futuro del centrocampista empezará a resolverse.

La valoración de Erik Lira

Gracias a su nivel demostrado en la Copa del Mundo, Erik Lira aumentó su valoración y es probable que varios equipos que no lo tenían en el radar ahora estén interesados. De acuerdo a Transfermarkt, el centrocampista mexicano tiene un valor aproximado de 12 millones de euros.

En síntesis

Erik Lira , jugador de la Selección Mexicana, interesa a clubes de la Premier League .

, jugador de la Selección Mexicana, interesa a clubes de la . El mediocampista mexicano se despidió de Cruz Azul antes del Mundial 2026.

antes del Mundial 2026. México quedó eliminado por Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026.