¡Boom! Apenas algunos días después de la eliminación de México de la Copa del Mundo, se podría producir un traspaso que rompa el mercado en esta ventana del futbol mexicano. Una información fresca de hace instantes cambió por completo el escenario que muchos aficionados imaginaban para una de las estrellas mundialistas del ‘Tri’.

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Es que esta tarde, en un día que venía tranquilo, los Rayados de Monterrey anunciaron su decisión de comprar a Erik Lira, quizás la gran figura de la Selección en el Mundial. De acuerdo a la información de Adrián Esparza Oteo, las autoridades del cuadro regio se pusieron en contacto con sus pares de La Máquina para hacérselo saber.

Según reveló el periodista que sigue la campaña del conjunto celeste, ‘La Pandilla’ está dispuesta a pagar la cláusula de salida a Cruz Azul, con tal de quedarse con Erik Lira. Sabido es que el CF Monterrey cuenta con un importante capital y que es uno de los poderosos de la Liga MX, pero la operación le costaría una verdadera fortuna.

Erik Lira podría cambiar Cruz Azul por Rayados [Foto: Getty]

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Los Rayados quieren darle un gusto “caro” a su nuevo entrenador Matías Almeyda, y expresaron que pueden abonar los ¡20 millones de dólares! para sacarlo de La Noria. Tal como agregó el corresponsal del cuadro cementero César Caballero, fue una comunicación formal donde Monterrey se lo dejó en claro a Cruz Azul: se lo quieren llevar.

Bajo estas circunstancias, cabe aclarar una cuestión fundamental: pagar una cláusula de salida no significa automáticamente comprar un activo. El que ejecuta la cláusula es el jugador y en este caso es Erik Lira, que debe darle el sí a Rayados. Si el futbolista no da luz verde al posible traspaso, la operación no se hace por más que Monterrey pueda pagar los 20 millones.

De este modo, en ‘La Máquina’ sí todavía tienen algo por hacer si quieren evitar que siga en la Liga MX pero en otro club: Cruz Azul podría intentar convencer al volante de no ir allí. Eso sí, no puede obligarlo. Si Erik Lira ve con buenos ojos la posibilidad, le pide a Rayados que pague su cláusula de rescisión, él firma los papeles y se hace la transferencia de inmediato.

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En este contexto, Erik Lira deberá decidir si espera por su “última chance” de ir a Europa o va por un nuevo desafío en el Apertura 2026. En las últimas semanas surgieron muchos rumores de equipos interesados del Viejo Continente, pero solo fueron trascendidos. Cruz Azul no tiene aún ofertas formales, más que este interés firme de Monterrey que puede pagar la cláusula. Los próximos días serán claves para saber qué postura toma el jugador.

Rayados no quiso dar declaraciones respecto a Erik Lira:

En la rueda de prensa de esta tarde, el director deportivo de Monterrey se negó a dar detalles sobre la posible llegada del mediocampista de Cruz Azul. “En este momento estamos aquí para presentar a Diego (Rossi), más adelante hablaremos de lo demás”, expresó Walter Erviti, uno de los encargados de las decisiones del futbol de Rayados.