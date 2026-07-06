Jude Bellingham convirtió dos goles y tras el partido se mostró sorprendido con la actuación de la Selección Mexicana.

Jude Bellingham fue la gran figura del partido entre Inglaterra y México. El futbolista del Real Madrid convirtió 2 de los 3 goles que le dieron al equipo de Thomas Tuchel la posibilidad de ganarle al Tri y de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

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La Selección Mexicana hizo sufrir hasta el último segundo a Inglaterra y el Tri tuvo chances de llevar el partido al tiempo suplementario. Por eso la afición aplaudió a los jugadores y también los futbolistas británicos destacaron a México, como fue el caso de Jude Bellingham con Erik Lira y el plantel en general.

Las palabras de Jude Bellingham

“El ambiente fue magnífico y los fanáticos de México fueron increíbles. Es una noche inolvidable“, comenzó diciendo el futbolista del Real Madrid con TUDN después del partido.

Ante la consulta sobre si algo le sorprendió de México, Jude Bellingham fue contundente: “Increíble México, son increíbles. El mediocentro (Lira) corre mucho, es muy fuerte y juega con mucho corazón. Ha sido un placer jugar con ellos“.

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Erik Lira recibió elogios de todos lados por lo hecho en la Copa del Mundo y podría decirse que fue el mejor centrocampista de México en el torneo y, sin dudas, uno de los mejores jugadores del Tri.

Erik Lira se despidió de Cruz Azul antes del inicio del Mundial 2026 a pesar de que aún no había sido vendido. Sin embargo, por lo hecho en el torneo, está claro que el destino del mexicano está en Europa y está por verse cuál será su nuevo equipo.

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En síntesis