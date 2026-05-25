Mientras Armando González cuesta 15 millones, esto vale el jugador más caro de Cruz Azul

Se terminó la sequía: Cruz Azul venció por 2-1 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se consagró campeón del Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina Cementera consiguió la ansiada ‘Décima’ bajo la dirección técnica de Joel Huiqui y el sur de la Ciudad de México está de fiesta.

Publicidad

Este campeonato sin dudas impactará en la cotización de los mejores futbolistas de la plantilla, quienes podrían dar un salto grande en sus respectivas carreras. No obstante, actualmente ningún jugador de Cruz Azul cuesta más que Armando González.

La Hormiga -estrella de Chivas- es el jugador más caro de la Liga MX con un valor de 15 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Sin embargo, a él le sigue muy de cerca Érik Lira con una cotización de 12 millones de la misma moneda.

El futuro de Erik Lira podría estar en una liga importante de Europa (Imago 7)

Publicidad

Los 5 jugadores más caros de Cruz Azul

Érik Lira – 12 millones

– 12 millones José Paradela – 9 millones

– 9 millones Jeremy Márquez – 7 millones

– 7 millones Kevin Mier – 6 millones

– 6 millones Willer Ditta – 5.5 millones

– 5.5 millones Jesús Orozco Chiquete – 5.5 millones

Valores expresados en euros según el portal Transfermarkt.

Cruz Azul recibirá miles de dólares por la presencia de Érik Lira en el Mundial 2026

Al margen de los millones que pueda recibir Cruz Azul por una hipotética venta de Lira, lo cierto es que el mediocampista le dará unos cuantos de miles de dólares a las arcas del club por su convocatoria en la Copa del Mundo 2026.

Según informó el diario Olé, la FIFA le otorgará 11 mil dólares diarios -contando desde los 14 días previos a la competición- a los clubes que cedan jugadores a la cita mundialista. En un hipotético caso de que México llegue a los octavos de final, Cruz Azul recibiría 450 mil dólares gracias a Érik Lira.

Publicidad

En síntesis