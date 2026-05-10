El ciclo de Nicolás Larcamón en Cruz Azul terminó de manera abrupta tras una seguidilla muy negativa que terminó con la salida del director técnico argentino del banquillo celeste. Tras no poder encontrar dar con la tecla del problema del equipo, el DT dio un paso al costado.

Publicidad

Tras una terrible racha de 9 partidos sin ganar, la directiva de la Máquina Cementera decidió dar por finalizado el ciclo pese a aún estar en carrera no solo para ser campeón del Clausura 2026 si no también para ser el líder de la temporada.

Ahora, con algunas semanas bajo la conducción de Joel Huiqui, quien asumió como entrenador interino, el equipo está cerca de clasificarse a las Semifinales de la Liguilla tras vencer 3-2 a Atlas de visitante. Por su parte, el estratega podría tener nuevo destino pronto.

🚨Nicolás Larcamón es el principal candidato para ser el entrenador de Sporting Gijón.

*️⃣Ya hay negociaciones entre las partes pero nada está cerrado aún. El argentino tiene, además, una chance de un club de Brasil.

ℹ️Sobre la base de @Andresmenendezp pic.twitter.com/sRV4eEY52c — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 10, 2026

Publicidad

Así lo informó el periodista César Luis Merlo a través de un posteo en su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter, junto a Andrés Menéndez: “Nicolás Larcamón es el principal candidato para ser el entrenador de Sporting Gijón. Ya hay negociaciones entre las partes pero nada está cerrado aún. El argentino tiene, además, una chance de un club de Brasil“.

Cabe recordar que la institución rojiblanca se desempeña en la Segunda División de España, pero a falta de tres jornadas para terminar el torneo ya no tiene chances de ascender. De hecho, su curso es discreto al marchar 13° entre 22 conjuntos.

¿Cómo fue el ciclo de Nicolás Larcamón en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el entrenador dirigió 47 compromisos, en los que cosechó 22 victorias, 18 empates y 7 derrotas, obteniendo un 59,58% de efectividad de los puntos. Lo mejor fue haber llegado a Semifinales del Apertura 2025.

Publicidad

En síntesis