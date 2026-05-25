Cadillac ha dado señales sumamente positivas en Canadá pese al abandono de Checo Pérez

Un desperfecto en el coche obligó a Checo a abandonar la carrera principal de Canadá, pero eso no debe ocapar el paso al frente que dio Cadillac.

Me ha parecido un muy buen fin de semana de Checo Pérez y Cadillac en general, aunque no lo han podido cerrar con el resultado que el equipo merecía. Es decir, si uno ve los números de la carrera Sprint y la carrera principal, Cadillac se lleva el auto con problemas de confiabilidad, haciendo una carrera dura, no ha podido terminar (Checo) y habrá mucha gente que puede hacer ese análisis.

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Si nos metemos más profundamente a ver qué hizo Checo Pérez el fin de semana, además de ganarle a su compañero de equipo Valtteri Bottas, termina en un undécimo lugar en la carrera Sprint para un equipo que peleaba por los últimos dos lugares con el problemático Aston Martin.

Terminar en ese undécimo lugar en la carrera Sprint, entendiendo que hay algunos autos que se metieron para seguir probando cosas en la parte final y que todo tiene un contexto, me parece que es brillante.

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Después viene la penalización por el toque con Lawson. Podemos estar de acuerdo o no, la realidad es que en este momento y como Cadillac todavía no está para pelar por puntos, lo que hay que analizar es si como equipo está creciendo en el rendimiento del auto.

No puede utilizar el resultado en la planilla para decir: “Miren cuánto mejoramos”. Pero no hace falta ser muy inteligente ni conocer demasiado para meterse a ver el ritmo de carrera, ritmo de clasificación, vuelta a vuelta, analizar los problemas de confiabilidad que han tenido… se le termina rompiendo la suspensión a Checo Pérez, pero la mejora y el camino de la evolución -que es el que tiene que perseguir Cadillac- claramente ha dado un paso de calidad en estas últimas dos carreras.

Después hay cuestiones que el equipo tiene que aprender. En esto de un circuito donde se le pega tanto a las supensiones: recta larga, frenaje muy brusco, pegarle al pianito, acelerar otra vez de cero… hay un trabajo donde las suspensiones se ven muy exigidas, muy castigadas. Esto el equipo lo paga con la suspensión de Checo Pérez que termina significando el abandono.

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Hay cuestiones de ejecución del fin de semana en las cuales el equipo tiene que seguir mejorando. A mí me parece muy ambicioso ese mensaje que repiten Cadillac y Checo Pérez de para después del verano estar peleando por puntos. Viendo que hay un camino de evolución y que en ese camino van dando pasos, yo sigo creyendo que es muy ambicioso, pero los pasos los van dando.

Más allá de que le ha faltado decorar a Checo Pérez el resultado el cierre final con un puesto para mostrar y que hay problemas para seguir solucionando, yo creo que el equipo va cumpliendo los pasos.

Primero, en un año y medio ser capaces de poner un auto en pista, cuando lo logran, tratar de completar las carreras. Una vez que se cumple ese primer objetivo en la complejidad del calendario -porque hay tres carreras sprint en las primeras cinco fechas, porque se cancelan dos carreras y porque hay mucha complejidad en todo lo que ha arrancado la F1 porque no hay tiempo para probar- han llegado a las últimas dos carreras con evoluciones.

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Ahora hay que evolucionar para que sea más rápido y yo creo que las señales en las últimas dos carreras han sido sumamente positivas. La mala suerte, la confiabilidad, lo que tiene que seguir creyendo el equipo está ahí, pero el camino de la evolución competitiva también está y de eso se tiene que agarrar Checo Pérez.

Está viendo que su equipo evoluciona. Checo ya ha conseguido otra historia dentro de la F1 y tiene un camino muy recorrido, pero en esta nueva experiencia, yo creo que Checo -como líder de este equipo- ha logrado que Cadillac dé un salto de calidad en cuanto al rendimiento. Se viene mucho trabajo, se viene mucha evolución y se viene Mónaco, una carrera completamente distinta.