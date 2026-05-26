En los últimos días se habló muchísimo sobre una posible salida de Efraín Juárez de Pumas UNAM para intentar cumplir su sueño de dirigir en Europa. Incluso, varios medios y periodistas llegaron a dar prácticamente por hecho que el entrenador universitario iba a abandonar el club después de perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul.
Encuesta¿Efraín Juárez debe seguir en Pumas?
¿Efraín Juárez debe seguir en Pumas?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Sin embargo, poco tiempo después apareció la palabra de su representante, quien negó rotundamente todos esos rumores. Además, aseguró que Efraín cumplirá el contrato que tiene firmado con Pumas y que incluso ya existen conversaciones para intentar renovar su vínculo por más tiempo.
Antes de disputar la final ante Cruz Azul, el propio Juárez había dejado muy clara su postura sobre el club universitario. El entrenador confesó públicamente que su deseo era quedarse muchos años en Ciudad Universitaria y hasta aseguró que quería convertirse en “el Ferguson de Pumas”, haciendo referencia a la histórica etapa de Alex Ferguson en Manchester United.
De todas maneras, eso no significa que no tenga ofertas importantes sobre la mesa. Distintos reportes indican que existen propuestas desde la MLS y también desde Europa. Uno de los clubes que más interés mostró en él sería RSC Anderlecht, que sigue de cerca la situación del entrenador mexicano.
La condición de Efraín Juárez para continuar en Pumas UNAM
Según reveló Miguel Arizpe en Mediotiempo, Efraín Juárez tiene una condición muy clara para continuar en Pumas de cara a la próxima temporada: reforzar seriamente el plantel que si bien supo llegar a una final, era muy corto para competir al máximo.
Uriel Antuna rompió el silencio tras ser expulsado en la final Pumas vs. Cruz Azul: “No pienso rendirme”
De acuerdo con la información del periodista, el entrenador quiere contar con una banca mucho más competitiva y además pidió al menos dos refuerzos importantes para el equipo titular. Desde la directiva universitaria deberán trabajar para poder continuar trabajando con el DT.
En sintesis
- El club belga RSC Anderlecht mantiene un firme interés en el director técnico mexicano Efraín Juárez.
- El estratega condicionó su continuidad en Pumas a la incorporación de al menos dos refuerzos importantes.
- El columnista Miguel Arizpe detalló en Mediotiempo las peticiones del entrenador para armar una banca competitiva.