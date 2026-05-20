Nicolás Larcamón con gran desafío en el Sporting de Gijón

Ya es casi un hecho que Nicolás Larcamón llegará al banquillo del Sporting de Gijón, un equipo que pertenece a Grupo Orlegi, sin embargo, antes de hacerse oficial su contratación ya se le ha complicado mucho el trabajo, empezando por el desafío que le pusieron para renovarle el contrato en el equipo al final de temporada.

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El desafío para Larcamón

De acuerdo con información en medios españoles, se ha mencionado que una de las pruebas que se le ponen al exdirector técnico de Cruz Azul es que pueda llevar al equipo al Ascenso, y es que ya son nueve temporadas consecutivas donde no ha podido lograrlo; un reto que habría aceptado el estratega argentino para firmar.

¿Problema con los fichajes?

Sin embargo, no es la única problemática que se le ha presentado y es que de acuerdo con lo mencionado en los medios del país, ya habrían amarrado a tres refuerzos para el próximo torneo. Esto quiere decir que Larcamón no participó en la decisión de su llegada, por lo que podría complicarle un poco el armado del grupo.

Uno de esos elementos que podría llegar a la escuadra que ahora tendrá que liderar Larcamón es Egoitz Arana, quien es el segundo portero de la Real Sociedad B, por lo que no estarían llevándole a elementos titulares hasta el momento. Esto, desde luego que podría complicarle el armado de la plantilla en cuanto llegue.

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Y finalmente a esto se le suma que Nacho Cases, un histórico en el futbol español dio a conocer su predicción sobre lo que podría aportar Nicolás al equipo y para él no hay buenas sensaciones: “Me parece un experimento, puede salir bien o ser caótico (…) Prefiero a alguien que conozca la Segunda y al Sporting desde dentro”, puntualizó.

En síntesis