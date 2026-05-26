Muchos aficionados del Mundial 2026 están buscando los códigos del Álbum Virtual PANINI para conseguir sobres gratis. Te contamos cómo canjearlos, dónde ingresarlos y cuáles siguen funcionando actualmente.

El Mundial 2026 todavía no comenzó, pero el furor por el álbum de figuritas ya se siente en todo el mundo. Mientras muchos aficionados siguen apostando por completar la colección de manera tradicional, otros prefieren hacerlo desde el celular con el Álbum Virtual PANINI.

Publicidad

Una de las grandes ventajas que tiene la aplicación es que todos los usuarios reciben sobres gratis todos los días, algo que ayuda muchísimo a avanzar más rápido dentro de la colección. Además, en las últimas horas comenzaron a circular varios códigos promocionales que permiten desbloquear sobres adicionales sin pagar dinero.

Los códigos que funcionan para conseguir sobres gratis

FIFA2026PLAY

ALLTHEFEELS

PANINICOLLECT

47JQD3WKFFLJ

9SM4K84XSPJW

JSSCJ4YQ7ZY9

ALBUMPANINI26

COCACOLAFANS

PLAYWC26NOW

GIFTWC26PACK

COKEPANINI26

PANINIFWC26

FEELITALL26

ALLTHEFEELS26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Coca-Cola también entrega códigos gratis para el Álbum PANINI 2026

Otra de las maneras de conseguir recompensas extra es mediante promociones de The Coca-Cola Company. Desde la web oficial de la marca se puede obtener un código diario registrándose con una cuenta de correo electrónico.

Publicidad

Muchos usuarios aprovechan distintas cuentas para sumar todavía más sobres dentro del álbum virtual. De todas formas, la aplicación tiene un límite y solamente permite abrir hasta cuatro sobres por día.

Además, dentro de la app existe la opción “Escanear contenido”, donde aparecen distintas alternativas para obtener recompensas:

Escanear el álbum físico

Escanear paquetes físicos de figuritas

Escanear productos de Coca-Cola

Escanear cromos especiales físicos de Coca-Cola

Publicidad

Paso a paso para canjear los códigos

Abrir la aplicación FIFA Panini Collection o ingresar al álbum digital desde la web oficial. Ir al menú principal y buscar la opción “Código promocional” o “Canjear código”. Escribir el código exactamente igual a como aparece, respetando letras y números. Presionar el botón “Canjear”. El sobre gratuito se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario.

En sintesis