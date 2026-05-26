El Mundial 2026 todavía no comenzó, pero el furor por el álbum de figuritas ya se siente en todo el mundo. Mientras muchos aficionados siguen apostando por completar la colección de manera tradicional, otros prefieren hacerlo desde el celular con el Álbum Virtual PANINI.
Una de las grandes ventajas que tiene la aplicación es que todos los usuarios reciben sobres gratis todos los días, algo que ayuda muchísimo a avanzar más rápido dentro de la colección. Además, en las últimas horas comenzaron a circular varios códigos promocionales que permiten desbloquear sobres adicionales sin pagar dinero.
Los códigos que funcionan para conseguir sobres gratis
- FIFA2026PLAY
- ALLTHEFEELS
- PANINICOLLECT
- 47JQD3WKFFLJ
- 9SM4K84XSPJW
- JSSCJ4YQ7ZY9
- ALBUMPANINI26
- COCACOLAFANS
- PLAYWC26NOW
- GIFTWC26PACK
- COKEPANINI26
- PANINIFWC26
- FEELITALL26
- ALLTHEFEELS26
- MAILWC26GIFT
- COKEFWC26
- WC26PANIAPP
Coca-Cola también entrega códigos gratis para el Álbum PANINI 2026
Otra de las maneras de conseguir recompensas extra es mediante promociones de The Coca-Cola Company. Desde la web oficial de la marca se puede obtener un código diario registrándose con una cuenta de correo electrónico.
Muchos usuarios aprovechan distintas cuentas para sumar todavía más sobres dentro del álbum virtual. De todas formas, la aplicación tiene un límite y solamente permite abrir hasta cuatro sobres por día.
Además, dentro de la app existe la opción “Escanear contenido”, donde aparecen distintas alternativas para obtener recompensas:
- Escanear el álbum físico
- Escanear paquetes físicos de figuritas
- Escanear productos de Coca-Cola
- Escanear cromos especiales físicos de Coca-Cola
Paso a paso para canjear los códigos
- Abrir la aplicación FIFA Panini Collection o ingresar al álbum digital desde la web oficial.
- Ir al menú principal y buscar la opción “Código promocional” o “Canjear código”.
- Escribir el código exactamente igual a como aparece, respetando letras y números.
- Presionar el botón “Canjear”.
- El sobre gratuito se acreditará automáticamente en la cuenta del usuario.
En sintesis
- El Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 permite a los usuarios abrir sobres gratis diariamente.
- La empresa The Coca-Cola Company entrega un código promocional por día desde su web oficial.
- La aplicación digital FIFA Panini Collection establece un límite máximo de cuatro sobres abiertos por día.