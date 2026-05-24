La narración del relator mexicano del gol agónico del polivalente jugador argentino para el campeonato de la Máquina Cementera.

En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026, Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México. Con este trofeo, los Celestes llegaron a a la 10° corona.

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Uno de los momentos más emocionantes del partido fue cuando Rodolfo Rotondi anotó a los 95 minutos de partidos, cuando ya se iba para la prórroga el gol del campeonato. Christian Martinoli narró la anotación histórica del futbolista argentino.

Nadie lo merecía más que Rotondi.



EL HOMBRE DE LA DÉCIMA. 🚂 pic.twitter.com/OHKeLcLJca — Martinalgui (@MartinoliCuri) May 25, 2026

Así lo hizo: “Atención con esta, llega el disparo, media vuelta, Rotondi, ¡Gooooool! ¡Gol de campeonato! ¡De campeonato! ¡Gol del Azul! El gol lo hace Rotondi, el fútbol le fue esquivo, lo tacharon de villano en una, en dos, en tres ocasiones. Y va, y se entrega a la tribuna, Rotondi, el malquerido y es el bien amado, es el de la décima“.

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Y continuó: “Es Rotondi, la media vuelta mortal. Es Rotondi, en la zona de Hermosillo. Es Rotondi, en la zona de Palencia y de López Salgado. Es Rotondi en la zona de Bustos y de Vera Es Rotondi en la zona de Adrián Camacho prácticamente Cuando pisaba a media vuelta Es Rotondi, el Azul. Celebra este gol de la máquina, celebra este gol de Rotondi. Es la décima para el Azul“.

¿Cómo quedó Cruz Azul en el podio de la Liga MX?

Con esta obtención, y con el título N°10 en su haber, la Máquina Cementera llegó a dos títulos de Chivas y Toluca, ambos con 12. En tanto, aún sigue algo lejos de América, que tiene 16 conquistas. Por detrás aparecen Tigres UANL y León con 8, mientras que Pumas UNAM se quedó en 7 como Pachuca.

En síntesis

Rodolfo Rotondi anotó al minuto 95 el gol del campeonato para Cruz Azul.

anotó al minuto 95 el gol del campeonato para Cruz Azul. Christian Martinoli narró la histórica anotación en el Estadio Olímpico Universitario.

narró la histórica anotación en el Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul venció a Pumas y logró su décima corona del Clausura 2026.