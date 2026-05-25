¿Qué equipos de Liga MX felicitaron a Cruz Azul por título del Clausura 2026?

Los equipos de la Primera División de México saludaron y felicitaron a la Máquina Cementera por el título ganado.

En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026, Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México. Con este trofeo, los Celestes llegaron a la 10° corona.

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Tras el juego, y como es habitual en la mayoría de ligas, los equipos que participan de la elite de ese torneo saludan al campeón a través de un sencillo posteo en redes sociales en señal de respeto por haber sido el mejor equipo de la competencia.

JUNTOS CONSTRUIMOS LA DÉCIMA.



CON PAS10N Y CORAZ💙N, LA MÁQUINA CEMENTERA ES CAMPEONA DEL CLAUSURA 2026.



¡DALEEEEEEEE, CRUZ AZUUUUL! pic.twitter.com/oKTRZAmbIN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 25, 2026

En el caso de México, son 10 de los 17 equipos de la máxima categoría que saludaron a Cruz Azul por el título, incluso el recién ascendido Atlante. Por el contrario, 6 aún no saludaron al equipo: América, Rayados, Santos Laguna, Xolos, Querétaro y Pumas UNAM.

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Los clubes de la Liga MX que felicitaron a Cruz Azul por el título del Clausura 2026

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En síntesis