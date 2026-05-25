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Clausura 2026

¿Qué equipos de Liga MX felicitaron a Cruz Azul por título del Clausura 2026?

Los equipos de la Primera División de México saludaron y felicitaron a la Máquina Cementera por el título ganado.

Los equipos de la Liga MX saludaron y felicitaron a Cruz Azul por el título del Clausura 2026
© Getty ImagesLos equipos de la Liga MX saludaron y felicitaron a Cruz Azul por el título del Clausura 2026

En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026, Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México. Con este trofeo, los Celestes llegaron a la 10° corona.

Tras el juego, y como es habitual en la mayoría de ligas, los equipos que participan de la elite de ese torneo saludan al campeón a través de un sencillo posteo en redes sociales en señal de respeto por haber sido el mejor equipo de la competencia.

En el caso de México, son 10 de los 17 equipos de la máxima categoría que saludaron a Cruz Azul por el título, incluso el recién ascendido Atlante. Por el contrario, 6 aún no saludaron al equipo: América, Rayados, Santos Laguna, Xolos, Querétaro y Pumas UNAM.

Los clubes de la Liga MX que felicitaron a Cruz Azul por el título del Clausura 2026

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En síntesis

  • 10° título de Liga MX ganó Cruz Azul tras vencer a Pumas UNAM.
  • 10 equipos felicitaron a Cruz Azul por el campeonato, incluyendo al Atlante.
  • 6 clubes no felicitaron a Cruz Azul: América, Rayados, Santos, Xolos, Querétaro y Pumas.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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